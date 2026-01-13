Werbung

Acht jahre nach der ersten Ankündigung soll heute Hytale im Early Access veröffentlicht werden. Der Titel wurde ursprünglich 2018 angekündigt. Ganze 61 Millionen Mal wurde das Video auf Youtube aufgerufen. Man wollte Konkurrenz für den Dauerbrenner Minecraft schaffen. Gegründet wurde die Firma Hypixel von den Betreibern des gleichnamigen Minecraft-Servers.

Das ambitionierte Projekt wurde dann von Riot Games, den Machern von League of Legends, übernommen. Danach wurde es für einige Jahre ruhig um den Titel. Im November 2025 kündigte Riot dann das Ende des Projekts an. Während viele Fans nun das Ende von Hytale befürchteten, kaufte der Originalentwickler die Rechte an dem Spiel zurück. Im Anschluss stellte er 30 Entwickler ein und baute das Spiel von einer älteren Version aus wieder neu auf. Mittlerweile verfügt Hypixel über 50 Mitarbeiter.

Heute soll der Titel im Early Access veröffentlicht werden und dem Spielern zum ersten Mal einen Eindruck der Entwicklung vermitteln. Der Start war für den 13. Januar 2026 um 16.00 Uhr angesetzt. Zum Zeitpunkt dieses Artikels (16.15 Uhr) ist der Counter im Hytale-Shop zwar abgelaufen, es stehen aber immer noch die Pre-Purchase-Versionen zur Verfügung. Auch sind bislang keine Previews erschienen, da einige Magazine berichten, dass man keine Presse-Keys erhalten hat.



Der Vorverkauf der Spiels scheint dennoch gut zu laufen. So haben die Entwickler selbst in einem Post auf X geteilt, dass man bereits genug eingenommen habe, um damit zwei Jahre der weiteren Entwicklung zu finanzieren. Man plant auch mit bis zu einer Million Spieler. Auf Steam als Vertriebsplattform hat Hypixel allerdings verzichtet. Wer das Spiel selbst spielen möchte, sobald es denn im Early Access startet, der muss den Launcher der Entwickler über die offizielle Webseite herunterladen. Dort kann das Spiel auch erworben werden. Die Standard-Edition kostet 23,79 US-Dollar. Für 82,29 US-Dollar gibt es die Founder’s Edition, die zum Hauptspiel noch einige Skins beinhaltet.