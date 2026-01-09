Werbung

Star Wars Racer Revenge ist eigentlich 24 Jahre alt. Der Titel erschien 2002 für die PlayStation 2. 2019 veröffentlichten Limited Run Games dann eine Neuauflage für die PlayStation 4. Diese war auf rund 8.500 Exemplare beschränkt. Genau diese Version, die mittlerweile auch schon etwas älter und eigentlich für die letzte Konsolengeneration ist, erfreut sich gerade großer Beliebtheit bei eBay.

Während Kopien des Spiels zuletzt zu Preisen von rund 20 Euro verkauft wurden, liegen diese mittlerweile teilweise bei über 300 Euro pro Stück. Grund dafür ist eine vermeintliche Anleitung zum Jailbreak einer PlayStation 5, die im Netz kursiert. Die Anleitung setzt auf eine Lücke im Code des alten Star-Wars-Spiels. Ob dies wirklich so funktioniert, ist nicht bestätigt.

Immerhin scheinen genügend Käufer davon überzeugt zu sein. Ein Blick in eBay Deutschland zeigte uns, dass der Hype um das Spiel auch hierzulande angekommen ist. Bei den laufenden Angeboten finden sich Preise jenseits der 500 Euro. Als verkauft gelistet werden einige Exemplare um die 250 Euro. Interessanterweise sind auch etliche der Originalfassungen für PlayStation 2 kürzlich verkauft worden. Während einige Käufer hier vielleicht auf ein Schnäppchen von unter 20 Euro hoffen, ist diese Version für den Jailbreak jedoch nicht geeignet.