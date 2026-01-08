Werbung

Seit Fortnite 2017 veröffentlicht wurde, ist das Spiel aus den Charts der meistgespielten Spiele nicht mehr wegzudenken. Der Rekord an gleichzeitigen Spielern wurde im November 2023 mit 44,7 Millionen erreicht. Besonders durch diverse Kooperationen mit anderen Marken macht der Titel immer wieder auf sich aufmerksam und zieht neue Spieler an. Als Nächstes scheint ein Event gemeinsam mit South Park geplant zu sein.

Grund für diese Annahme ist ein Post auf X. Zunächst veröffentlichte der offizielle Fortnite-Account dort ein Bild von Butters, der an seinem PC Fortnite spielt. Dazu die Caption Chaos, loading… und das Datum 09. Januar 2026. Neben einem Crossover mit Datum wird hier schon auf Butters Alter-Ego Professor Chaos angespielt, das in der Serie öfter auftritt.

Gestern gab es einen weiteren Post, der mehr Details preisgab. Unter dem Titel Prepare.For.Chaos gab es dort eine kurze Spielszene zu sehen, in der einige Figuren in Fortnite mit South-Park-Skins zu sehen sind. Der Text verrät auch das Setting. Die Jungs begeben sich nach Cartmanland, um den Stab der Wahrheit zu suchen und den Sturm zu kontrollieren.

Während sich der Teil mit dem Sturm klar auf Fortnite bezieht, hatte der Stab der Wahrheit bereits im ersten South-Park-Rollenspiel seinen Auftritt. Dort drehte sich der Titel um den namensgebenden Stab und vermischte die Serie mit bekannten Rollenspielen. In Fortnite wird der Stab als Item zusammen mit Käsebällchen und Kennys Respawn-Marke Einzug halten. Im Shop gibt es die Skins der bekannten Charaktere, während der Geboren-im-Chaos-Battlepass zusätzliche Belohnungen bringt.

Alle weiteren Informationen zum Crossover finden sich auch auf der offiziellen Webseite von Fortnite. Wann genau das Event am Freitag, den 9. Januar online geht, ist noch nicht bekannt. Fortnite kann auf PC und Konsolen kostenlos bei Epic Games heruntergeladen werden.