Werbung

Die südkoreanischen Entwickler von Influsion Inc. haben mit SENARA: The Sacrament ihr erstes First-Person-Survival-Horror-Spiel offiziell vorgestellt. Das Besondere an dem Spiel soll das Setting werden. Der Titel versetzt Spieler auf einen riesigen, verlassenen Ozeanliner.

In SENARA: The Sacrament übernehmen Spieler die Rolle eines neuen Rekruten einer religiösen Organisation, die an Bord des rund 6.000 Tonnen schweren Schiffs Senara geht. Nach dem Auslaufen erwacht die Hauptfigur jedoch plötzlich alleine an Bord. Die Crew ist verschwunden, die Korridore sind von Monstern bevölkert und finstere Kult-Rituale scheinen tief im Inneren des Schiffs stattzufinden.

Spielerisch orientiert sich der Titel laut Influsion stark an klassischen Survival-Horror-Konzepten. Die Senara fungiert dabei als Spielwelt. Ressourcen sind knapp, Munition und Heilmittel müssen sorgsam eingeteilt werden und oft stellt sich die Frage, ob Kampf oder Flucht die bessere Wahl ist. Rätsel, versteckte Durchgänge und miteinander verzahnte Bereiche laden zur Erkundung ein. Dokumente, Objekte und Gespräche dienen als Collectibles und erzählen zusätzliche Teile der Geschichte.

Die Handlung ist laut den Machern bewusst offen gehalten. Es liegt im Ermessen der Spieler, wie sie die Hinweise interpretieren und welche Entscheidungen sie darauf basierend treffen. So entfaltet sich die Geschichte in unterschiedliche Richtungen. Typisch für diese Art von Spiel warten auch mehrere Enden darauf, entdeckt zu werden. Technisch setzt SENARA: The Sacrament auf LiDAR-Scans, Photogrammetrie und Unity HDRP, um das real existierende Schiff mit dokumentarischer Genauigkeit nachzubilden.

Einen festen Release-Termin gibt es noch nicht. Eine spielbare Demo soll aber bereits im Februar erscheinen. Wer sich das Spiel auf die Wunschliste setzen will, kann dies auf Steam bereits tun.