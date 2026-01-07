Werbung

Am 27. Februar 2026 soll das neue Resident Evil Requiem erscheinen. Im Rahmen der gamescom konnten wir bei einem Event von NVIDIA bereits in den neuen Titel hineinschnuppern. Schon damals konnte sich die Grafik wirklich sehen lassen. Nun hat NVIDIA einen neuen Trailer veröffentlicht, der die PC-exklusiven Grafikeinstellungen zeigen soll.

Der knapp einminütige Clip, der auf dem Youtube-Kanal von NVIDIA zu sehen ist, zeigt das neue DLSS4 mit Multi Frame Generation und Pathtracing. Präsentiert werden die Unterschiede zwischen aktiviertem und deaktiviertem RTX. Dabei werden Werte von beinahe 300 FPS erreicht. Konsolenbesitzer müssen auf diese speziellen Features jedoch verzichten.

Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Grace Ashcroft. Die neue Protagonistin arbeitet für das FBI und will den Tod ihrer Mutter untersuchen. Es gibt auch ein Wiedersehen mit Serienveteran Leon S. Kennedy. Schon im ersten Trailer wurde angeteasert, dass man im Spielverlauf auch nach Raccoon City zurückkehrt. Die Stadt wurde nach dem Zombieausbruch im ersten Teil der Reihe 1998 zerbombt und die Regierung hat die Vorfälle vertuscht. In der Demo, die wir im August spielen konnten, erachte Grace in einem leerstehenden Krankenhaus und musste sich vor einem Monster verstecken.