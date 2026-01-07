Werbung

Das Entwicklerstudio Creepy Jar dürfte vielen Spielern vor allem durch ihren Survival-Titel Green Hell ein Begriff sein. Das Spiel erschien bereits 2019 und schickte die Spieler in den Amazonas-Regenwald, wo sie sich gegen wilde Tiere, wütende Ureinwohner, etliche Krankheiten und natürlich Hunger und Durst behaupten mussten. Mit StarRupture will man an den Erfolg von Green Hell anknüpfen.

Das Spiel wurde am 06. Januar 2026 im Early Access auf Steam veröffentlicht. Im Gegensatz zum Vorgänger setzt man hier nicht auf ein realistisches Setting. Stattdessen geht es auf einen fremden Planeten. Spielerisch bleibt man den Wurzeln jedoch treu und präsentiert erneut ein First-Person-Open-World-Basisspiel. Käufer können erneut alleine oder mit bis zu drei Freunden in den Überlebenskampf starten.

Auf dem namenlosen Planeten lauern etliche Gefahren und die Umwelt verändert sich durch wiederholte Katastrophen teilweise radikal. Es gibt jedoch viele Ressourcen zu entdecken und Spieler können ihre Basis in ein automatisiertes und hochkomplexes Industriesystem verwandeln. Mit neuen Waffen und besserer Ausrüstung können dann neue Regionen erkundet und Gegner besiegt werden.

Zum Start in den Early Access wurde auch die Roadmap mit kommenden Updates veröffentlicht. So sollen die Performance, Bausysteme, Kampf, die Welt und das Userinterface konstant weiter verbessert werden. Noch in der Early Access Phase wollen außerdem Wildtiere und Schnellreise kommen. Auch Controller-Support, ein Kodex und neue Gebäude werden versprochen. Die Map soll vergrößert werden und natürlich neue Locations und POIs erhalten. Auch neue Waffen und Ressourcen sind in der Pipeline. Es wurden auch schon einige Neuerungen präsentiert, die erst mit Version 1.0 integriert werden sollen. Dazu zählen Kältewellen, neue Biome und Achievements. Auch weitere Story-Elemente und das Endgame sollen erst zum vollen Release folgen. Wer sich StarRupture ansehen möchte, kann das Spiel auf Steam aktuell um 20 Prozent reduziert zum Preis von 15,99 Euro erwerben.