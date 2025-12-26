Werbung

Im Juni 2023 erschien Dave the Diver. Das Indie-Spiel stammt von den südkoreanischen Entwicklern von Mintrocket. Trotz Pixelgrafik und reinem Singleplayer-Gameplay erlebte der Titel einen großen Hype und konnte in der Spitze fast 100.000 gleichzeitige Spieler anziehen. Auch die metacritic Wertung kann sich mit einem Metascore von 90 und einem User Score von 8,2 durchaus sehen lassen. Auf Steam wird das Spiel im Schnitt mit "Äußerst Positiv" bei über 3.000 Reviews bewertet.

Seither sind drei DLCs für das Spiel erschienen. Es gab jeweils ein kostenloses Content Pack mit einem Crossover mit Dredge und eines mit Godzilla. Auch mit Ichiban aus Yakuza gab es ein Treffen. Dieses ist allerdings kostenpflichtig. Ein weiterer DLC wurde von MintRocket bereits 2024 angekündigt. Eigentlich sollte dieser schon in diesem Jahr erscheinen, der Release hat sich jedoch verzögert. In einem neuen Youtube-Update haben sich die Entwickler zu den Inhalten der Erweiterung geäußert, die nun 2026 erscheinen soll.

Der Inhalt namens In the Jungle soll rund zehn Stunden neue Inhalte bieten. Dazu zählt ein komplett neues Biom im Dschungeldorf Utara. Neu wird sein, dass die Zeit in diesem Dorf in Echtzeit abläuft. Außerdem tauchen die Spieler dort nicht mehr in Salz- sondern in Süßwasser. Entsprechend gibt es neue Zutaten und Gefahren, die im Wasser warten. Im Dorf gibt es auch jede Menge neue NPCs mit Aufträgen, wenn wir das entsprechende Beziehungslevel erreicht haben. Mit der Jungle-Gun kommt ein neues Gewehr ins Spiel, das je nach Spieltyp umgebaut wird und als Schrotflinte, Scharfschützengewehr oder Netzschleuder fungiert.

Einen genauen Veröffentlichungstermin hat die Erweiterung aber noch nicht. Wer sich das Hauptspiel zulegen möchte, kann es sich aktuell bis zum 02. Januar 2026 auf Steam um 45 Prozent reduziert zulegen. So kostet der Titel 10,99 Euro statt 19,99 Euro. Im Bundle mit der Ichiban-Erweiterung gibt es beides für 12,99 Euro.