Anfang Dezember erschien Cloudheim im Early Access. Das Spiel ist ein Action-RPG, das für Koop-Spieler konzipiert ist und auf kreativen, physikbasierten Kämpfen basiert. Bis zu vier Spieler können sich zusammentun. Die Umwelt kann kreativ eingesetzt werden, um Monster mit einstürzenden Säulen, explodierenden Fässer und derlei zu erledigen. Hinzu kommen hunderte potenzieller Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die Spieler herstellen können, indem sie Materialien in Echtzeit in Schmieden werfen. Die Welt bietet Dungeons im nordischen Look, die von der fliegenden Basis aus erkundet werden.
Entwickler Noodle Cat Games hat gerade das Frostfall-Winter-Event gestartet. Dieses Update bringt einen neuen Dungeon, Feiertags-Gegner und exklusive saisonale Beute mit sich. Frostfall baut auf dem früheren saisonalen Inhalt des Spiels, dem Pumpkin Fest, auf und bietet ein erweitertes Erlebnis. Es gibt auch einen völlig neuen Charakter, Hango, der allen Spielern automatisch zur Verfügung steht.
Neben dem Frostfall-Winter-Event führt Patch 5 eine Reihe von Verbesserungen ein. Das Update beinhaltet eine Cross-World-XP-Progression, die es ermöglicht, in einer Welt gesammelte Helden- und Klassen-Erfahrung zu übernehmen, wenn Spieler anderen Welten beitreten. Eine neue Pausenfunktion wurde ebenfalls hinzugefügt, und der Statistikbildschirm wurde überarbeitet, um klarer Informationen darzustellen. Zusätzlich passt Patch 5 die Schwierigkeit und die HP-Skalierung der Gegner an.