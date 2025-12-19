Werbung

Bei den Game Awards 2020 wurde erstmals ein Trailer für ARK 2 gezeigt. Kurz darauf konnte das Spiel bei Steam schon auf die Wunschliste gesetzt werden. Ein Release war für 2022 angesetzt. Dieser wurde erst auf 2023, dann 2024 verschoben. Ende 2024 wurde ARK 2 dann von Steam entfernt. Ein neuer Termin wurde seither nicht mehr genannt. Nun gibt es allerdings neue Hinweise.

Der Co-Founder des Entwicklerstudios Studio Wildcard, Jeremy Stieglitz, hat laut Epic Games angegeben, dass ein Release aktuell für 2028 geplant sei. Als kleinen Vorgeschmack soll es Ende 2027 ein finales Update für ARK: Survival Ascended geben, welches schon einige Elemente der Fortsetzung zeigt. Damit wird die Fortsetzung ganze 13 Jahre nach dem Early-Access-Start des ersten Teils erscheinen.

ARK 2 wird Spieler ebenfalls in ein SciFi-Setting mit Dinosauriern versetzen. Im Trailer aus dem Jahr 2020 war Vin Diesel zu sehen. Der Schauspieler agiert hier tatsächlich nicht nur als Werbegesicht. Er verkörpert einerseits die Hauptfigur des Spiels, ist aber auch ausführender Produzent des Titels. Vom Vorgänger soll sich ARK 2 durch die Wahl der Third-Person unterscheiden. Außerdem war in der Vergangenheit von einem Soulslike-Kampfsystem die Rede. Was von den ursprünglichen Absichten im finalen Spiel übernommen wird, bleibt abzuwarten. Schließlich hat der Titel noch einiges an Entwicklungszeit vor sich.