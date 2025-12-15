Werbung

Ganze 25 Jahre ist es her, dass das erste Deus Ex erschienen ist. Seither sind noch vier weitere Teile veröffentlicht worden. Entwickler Aspyr hatte ein Remaster zum Original angekündigt. Dieses sollte schon am 5. Februar 2026 erscheinen. In einem Post auf X wurde der Launch nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Als Grund für diesen Schritt nennt Aspyr das Feedback, das man zum bisher veröffentlichten Material erhalten hat. Man habe sich dazu entschieden, das Spiel zu verschieben, da man den Fans die bestmögliche Erfahrung liefern wolle. Weitere Updates verspricht das Studio, wenn die Zeit dafür gekommen sei.

Deus Ex spielt in einer dystopischen Cyberpunk-Welt des Jahres 2052. Als Agent JC Denton decken Spieler eine große Verschwörung auf, die das Schicksal der Welt bedroht. Die Spielfigur und viele andere in dieser Welt sind durch den Einsatz von Nanotechnologie künstlich verbessert worden. Über weitere Augmentierungen ist es den Spielern auch möglich, den Charakter weiter anzupassen.

Die Remastered-Edition soll laut Beschreibung modernisierte Grafik, zeitgemäße Verbesserungen und Komfortfunktionen bieten. Auch von vollständig aktualisierten Texturen ist die Rede. Schließlich sollen noch neue Charaktermodelle und Ragdoll-Physik hinzukommen. Technisch will Aspyr automatisches Speichern, neue Menüs und eine optimierte Navigation bieten. Neue Bildschirme mit 4K und Ultra-Wide sollen ebenfalls unterstützt werden.

Ob und wann das Spiel nun erscheinen wird, ist jedoch nicht bekannt.