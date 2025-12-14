Werbung

Im Juli 2025 hat World of Warcraft Classic die bislang letzte Erweiterung erhalten. Dabei handelt es sich um Mists of Pandaria, das für das Hauptspiel ursprünglich schon 2012 erschienen ist. Nun ist ein großes Inhalts-Update erschienen, das weitere Inhalte für die Pandaria-Erweiterung liefert.

Das Inhaltsupdate "Der Donnerkönig" bietet zwei neue Gebiete. Die Spieler können nun die Insel des Donners und die Insel der Riesen besuchen. Zandalari-Trolle haben die Überreste des verstorbenen Donnerkönigs Lei Shen gestohlen und den alten Mogu-Kaiser auf der Insel des Donners wieder zum Leben erweckt. Um Pandaria zu schützen, müssen die Spieler ihn wieder unter die Erde schicken. Auf der Insel selbst gibt es etliche Schätze zu entdecken. Nördlich des Kun-Lai-Gipfels ist die Insel der Giganten entstanden. Sie beherbergt eine Vielzahl umherstreifender Giganten, die von den Zandalari-Trollen gezähmt wurden, um sie für ihren Feldzug auf der Insel des Donners einzusetzen. Spieler müssen diese riesigen Kreaturen jagen, um wertvolle Belohnungen und Beute zu erhalten.

Es stehen mit der Kirin-Tor-Offensive, den Sonnenreißern und dem neutralen Shado-Pan-Angriff drei neue Fraktionen zur Wahl. Seit dem 11. Dezember 2025 steht mit dem Thron des Donners auch ein neuer Raid zur Auswahl. Kaiser Lei Shen, der Donnerkönig, ist zurückgekehrt, um Rache an Pandaria zu nehmen. Es liegt an den Helden der Allianz und der Horde, den neu auferstandenen Tyrannen und seine Verbündeten der Zandalari im Thron des Donners aufzuhalten. Gemeinsam mit dem Shado-Pan-Angriff können Spieler den Donnerkönig ein für alle Mal besiegen und sich neue Belohnungen verdienen. Ruf bei dieser Fraktion kann nur im Schlachtzugsdungeon Thron des Donners verdient werden. Der Thron des Donners ist eine weitläufige Zitadelle mit zwölf Schlachtzugskämpfen. Spieler, die Kaiser Lei Shen im heroischen Modus besiegen, erhalten die Möglichkeit, sich einem zusätzlichen 13. Gegner zu stellen: Ra-den.

Jede Zone im Inhaltsupdate hat ihren eigenen Weltboss. Auf der Insel des Donners lebt Nalak, der Sturmfürst. Auf der Insel der Riesen ist das Zandalari-Experiment Oondasta zu Hause. Wer letzteren besiegt, erhält epische Ausrüstung mit einem Gegenstandslevel von 522. Für einen Sieg über Torwächter Nalak erhalten Spieler normale Beinschienen und Handschuhe der Stufe 15 sowie einige PvP-Ausrüstungsgegenstände.

Ab dem 16. Dezember starten mit der wöchentlichen Wartung jeder Region Himmlische Dungeons. In den Herausforderungsmodi wartet die Platinmedaille. Am Ende der Saison erhalten Spieler, die eine außergewöhnlich schnelle Zeit erzielen, seltene Belohnungen. Ab dem Inhaltsupdate Der Donnerkönig werden für die Erfolge Herausforderungsbezwinger Platinmünzen vergeben. Damit lassen sich Transmogrifikationsgegenstände, Spielzeuge, Reittiere und Wappenröcke kaufen.

Die umfänglichen Änderungen finden sich auf der offiziellen Webseite.