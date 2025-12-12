Werbung

Neon Giant arbeitet mit No Law an einem neuen Titel, der sich deutlich von seinem Vorgänger The Ascent unterscheidet. Das Spiel entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und setzt auf eine vollständig aus der Ego-Perspektive erlebbare Welt. Im Mittelpunkt steht dabei die Figur Grey Harker, ein ehemaliger Militärangehöriger, der nach Port Desire gezogen ist, um ein ruhigeres Leben zu führen. Die Handlung beginnt, als dieses Leben unvermittelt aus dem Gleichgewicht gerät und Harker auf spezialisierte Ausrüstung und seine früheren Fähigkeiten zurückgreifen muss.

Die Stadt Port Desire dient als Kulisse für die technischen Möglichkeiten der Engine. Ursprünglich als offene Hafenlandschaft mit klaren Konturen geplant, wird sie nun von dichtem Neonlicht und atmosphärischen Effekten geprägt. Die Umgebung kombiniert dabei komplexe Lichteffekte mit detaillierten Strukturen, die das für UE5 typische hohe Maß an räumlicher Tiefe widerspiegeln. Charaktermodelle und Oberflächen sollen vom Nanite- und Lumen-System profitieren, was laut Entwickler die visuelle Darstellung und Reaktivität der Welt deutlich aufwerten kann.

Spieler können Missionen mit unterschiedlichen Ansätzen bewältigen. Das Stealth-System ermöglicht etwa kontrollierte Bewegungsabläufe und eine fein abgestimmte Geräuschkulisse, während das offene Gefecht auf dynamische Physik, schnelle Reaktionszeiten der KI und den Einsatz individuell angepasster Hardware von Harker setzt. Die Spielwelt soll Entscheidungen der Nutzer erfassen und variieren, sodass alternative Wege, neue Verbündete und verschiedene Endpunkte möglich werden.

Neon Giant bezeichnet No Law als Weiterentwicklung der eigenen technischen und erzählerischen Ansätze. Der Titel soll eine größere und stärker auf Spieleraktionen reagierende Spielumgebung bieten als das vorige Projekt. Ein Veröffentlichungstermin von No Law steht noch nicht fest, bestätigt ist jedoch ein Erscheinen auf PS5, Xbox Series X/S und PC.