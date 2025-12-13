Werbung

Das deutsche Studio Aerosoft wurde bereits 1991 gegründet und entwickelte ursprünglich Zusatzsoftware für den Microsoft Flight Simulator. Seit 2007 ist die Firma aber vorwiegend dafür bekannt, dass sie diverse Verkehrssimulationen entwickelt und gepublisht hat. Der Military Logistics Simulator wurde von der polnischen Firma Nano Games entwickelt und von Aerosoft veröffentlicht.

Das Spiel bietet sowohl einen Solo- als auch einen Koop-/Mehrspielermodus. Spielern soll eine neue Sichtweise auf Militärstrategie und Teamwork geboten werden. Ein entsprechender Release-Trailer ist auf YouTube zu sehen. Im Military Logistics Simulator, kurz MLS, bewegen sich Spieler in die Realität moderner militärischer Unterstützungsoperationen.

Der Titel wurde laut den Entwicklern entwickelt, um Spielern die Grundlage jedes funktionierenden Militäreinsatzes zu präsentieren. So übernehmen sie die Verantwortung für Missionen, Konvois und Entscheidungen, die den gesamten Kriegsbetrieb am Laufen halten. Es müssen Treibstoff- und Reparaturfahrten geplant werden. Bei Bedarf muss die Basis erweitert werden. Natürlich gilt es auch, die Versorgungsrouten gegen Angreifer zu verteidigen.

Spieler entscheiden sich für Formationen, erteilen Befehle zum Folgen, Anfahren und Halten, verwalten Ausschlüsse und halten die Kolonne in Bewegung. Sie errichten und verbessern ihre Forward Operating Base, führen Versorgungsmissionen durch, bergen wiederverwertbare Materialien und setzen auf Lastwagen montierte schwere Maschinengewehre, um Bodenbedrohungen und Luft-Boden-Angriffen entgegenzuwirken. Einsätze finden nicht nur an Land statt. Teilweise wird auch auf Flugzeugträgern operiert. Der Military Logistics Simulator ist auf Steam zum Preis von 24,99 Euro erhältlich. Aktuell gibt es noch einen Rabatt von 20 %. Das Spiel ist auch im PlayStation Store und im Microsoft Xbox Store verfügbar.