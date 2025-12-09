Werbung

2019 startete mit Splitgate eine neue Shooter-IP. Das Spiel sollte 2025 mit Splitgate 2 eine Fortsetzung erhalten. Entwickler 1047Games setzte hier voll auf Hero- und Arena-Shooter und musste das Projekt Anfang des Jahres einstampfen. Nach dem Release sah man sich so massiver Kritik gegenüber, dass die Entwickler das Spiel zurück in die Beta-Phase versetzten und die Server im August abschalteten.

Nun soll der Shooter sein großes Revival erhalten. Dazu hat man den Namen geändert. Aus Splitgate 2 ist Splitgate: Arena Reloaded geworden. Inhaltlich soll sich vieles ändern: Statt dem Schere-Stein-Papier soll wieder das reine Gunplay über den Ausgang der Matches entscheiden. Die wählbaren Klassen wurden entfernt und es gibt fortan keine Fraktionen mit eigenen Skills mehr.

Statt sich mit allerlei Hero-Shootern messen zu wollen, soll nun auf klassische Shooter wie Unreal Tournament und Co. gesetzt werden. Daher erhält Arena Reloaded nun globale Leaderboards und Statistiken. Zudem wird das Spiel um fünf neue Karten und vier Waffen erweitert.

Erscheinen soll die Überarbeitung am 17. Dezember 2025 auf Steam. Das Spiel wird kostenlos als Free2Play-Titel veröffentlicht.