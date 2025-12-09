Werbung

Die neue Season in Fortnite ist gerade erst gestartet. Das Weihnachtsevent namens Pacific Break kämpft jedoch mit einigen Vorwürfen rund um den Einsatz von KI bei der Gestaltung der Inhalte. Dennoch haben die Macher des Spiels bereits ein neues Crossover angekündigt, das bereits in Kürze starten soll. Ein Trailer präsentiert die neuen Inhalte auf Youtube. Mit Percy Jackson: Siege of Monsters kommen griechische Halbgötter, Götter und Monster in die Welt von Epics Shooter.

Die neue Fortnite-Insel lädt Spieler und Fans laut Entwicklern zu einem authentischen Percy-Jackson-Abenteuer auf einer Inselkarte ein. Inspiriert ist alles von Camp Half-Blood, dem irdischen Zufluchtsort und Trainingslager für die Kinder von Sterblichen und griechischen Göttern aus der Disney+-Serie. Als neu angekommene Halbgötter müssen die Spieler die Identität ihres göttlichen Elternteils entdecken. Natürlich können sie entsprechende göttliche Kräfte erlangen und sich mit anderen Spielern verbünden. Danach geht es in eine entscheidende Schlacht gegen Scylla und Charybdis auf dem Meer der Monster.

Auf dem Weg zu dieser Endschlacht treffen die Spieler auf viele bekannte Charaktere wie Percy Jackson persönlich. Vorgestellt werden auch Annabeth Chase und Grover Underwood. Es gilt, mehrere Nebenquests und Aktivitäten zu absolvieren. Diese sind von Momenten aus den ersten beiden Staffeln der Serie inspiriert. Die zweite Staffel startet einen Tag nach dem Release des Events. Ab dem 10. Dezember 2025 ist sie auf Disney+ zu sehen.

Die Events, die im Trailer angekündigt werden, umfassen die Verteidigung der Insel gegen den Minotaurus, die laistrygonischen Riesen und andere legendäre Kreaturen. Spieler können durch den Erwerb neuer Waffen, die mit göttlicher Kraft erfüllt sind, im Level aufsteigen. Im Training, zusammen mit anderen Halbgöttern warten einige Minispiele. Hier geht es unter anderem auf den Bogenschießplatz, an die Kletterwand und natürlich in die Kampfarena.