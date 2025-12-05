Werbung

Im Tabletop ist die Welt von Warhammer Fantasy längst untergegangen. Dieses Schicksal steht nun wohl auch der digitalen Version in Total War: Warhammer bevor. Gestern fand ein Showcase zum 25-jährigen Jubiläum von Total War statt. Im Zuge der Show stellten die Entwickler dabei Pläne für ein kommendes Update und einen DLC vor.

Unter dem Namen Lords of the End Times soll dieser im Sommer 2026 erscheinen. Darin enthalten sind vier neue legendäre Kommandanten. Wie der Name schon erahnen lässt, werden zudem die apokalyptischen End Times im Spiel eingeläutet. Diese sollen nicht nur Käufern des DLCs zur Verfügung stehen. Ein großes Update, das gleichzeitig kostenlos erscheint, soll die Kampagnen-Erfahrung entsprechend anpassen.

Die Endzeit hat vor mehreren Jahren bereits die Tabletop-Version von Warhammer Fantasy ereilt. Dort wurde in der Lore ein Ereignis ausgelöst, das die bekannte Welt ausgelöscht hat. Games Workshop nutzte dies, um die klassische Fantasy-Reihe einzustellen und stattdessen Age of Sigmar zu starten, das nach der Auslöschung der Welt spielt. Die neue Story-Line und die neuen Einheiten wurden nicht von allen Fans gut aufgenommen und der Neustart der Reihe ist bis heute kontrovers. Mittlerweile wurde die originale Zeitlinie unter dem Namen The Old World ebenfalls wiederbelebt. So können Fans nun alle beliebigen Zeiten im Warhammer Universum spielen. Hinzu kommen noch die SciFi-Elemente aus Warhammer 40.000.

Für Käufer des DLCs gibt es zu den apokalyptischen Events auch noch besagte vier Anführer. Einer von Ihnen ist bereits bekannt. Es wird sich um den Nekromanten Nagash handeln. Dieser kehrt in die Welt zurück und überzieht sie mit seinen untoten Horden mit Krieg und Tod. Dabei kann er als Schöpfer der Untoten die Völker der Vampirfürsten und der Khemri in einer untoten Legion vereinen, um das Land zu zerstören.

Informationen zu den anderen drei Kommandanten sollen noch folgen.