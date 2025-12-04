Werbung

Eigentlich ist Escape from Tarkov schon seit dem 4. August 2016 auf dem Markt. Damals noch als Alpha-Version gestartet, folgte ein Release im Early Access im Juli 2017. Seit der Veröffentlichung des Taktik-Shooters war der Name allerdings etwas ironisch. Entgegen dem ersten Eindruck war eine Flucht aus Tarkov bis vor kurzem schlicht nicht möglich. Erst nach neun Jahren hat sich dies kürzlich geändert. Am 15. November 2025 wurde der Titel offiziell veröffentlicht und mit Patch 1.0.0.2 hat Battlestate Games endlich das letzte fehlende Stück der Spielwelt veröffentlicht. Erst dadurch wurde die erste tatsächliche Flucht ermöglicht. Natürlich hat es nicht lange gedauert, bis der erste Spieler diesen Schritt nach neun Jahren geschafft hat.

Die neue Map Terminal schließt die Lücke, die bis dahin jede echte Flucht unmöglich machte. Derjenige, der sich nun als erster Mensch aus Tarkov befreien konnte, ist unter Fans wahrscheinlich kein Unbekannter. Es handelt sich um den Streamer und Tarkov-Profi Tigz. Nach rund 150 Stunden in Version 1.0.0.2 verließ er als weltweit erster Spieler offiziell Tarkov. Sein Run wurde live übertragen und die entscheidende Passage beginnt etwa bei Minute 45:11. Wer den Ausbruch noch selbst erleben möchte, sollte das Video lieber meiden. Es zeigt natürlich viele entscheidende Mechaniken und Wege der Flucht, die Fans möglicherweise selbst entdecken wollen.

Tigz hat nicht nur als erster den Erfolg für die Flucht freigeschaltet, er war auch der Erste, der eines von insgesamt vier möglichen Enden erreicht hat. Ironischerweise hat er ausgerechnet das Schlechteste erwischt. Wer eines der anderen Enden als weltweit Erster erspielen möchte, sollte sich beeilen. Seit dem Release von Version 1.0 erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit. Im Schnitt kommt der Titel auf rund 20.000 aktive Spieler. Auf Steam kostet die Standard-Edition von Escape from Tarkov aktuell 49,99 Euro.