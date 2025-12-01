Werbung

Mit über drei Millionen gleichzeitigen Spielern zum Release vor fast acht Jahren ist PUBG: Battlegrounds bis heute einer der erfolgreichsten Shooter aller Zeiten. Ein Blick auf SteamDB zeigt, dass sich immer noch regelmäßig über 600.000 gleichzeitige Spieler einloggen, um in den Battle Royale Matches gegen andere anzutreten. Mit PUBG: Black Budget soll nun ein Spin-Off des beliebten Titels erscheinen. Entwickelt wird er von der PUBG Corporation und KRAFTON fungiert erneut als Publisher.

Das neue Spiel soll ein Extraction-Shooter werden. Einen Release-Termin gibt es aktuell allerdings noch nicht, da sich Black Budget noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Dennoch haben Interessierte die Chance, mit etwas Glück schon einen Blick auf eine frühe Alpha-Version des Spiels werfen zu können. Vom 12. bis zum 14. Dezember und vom 19. bis zum 21. Dezember 2025 soll ein geschlossener Alpha-Test stattfinden.

Wer an der Testphase teilnehmen möchte, kann Zugriff auf den Playtest über die Steam-Seite des Spiels anfordern. Es besteht auch die Möglichkeit, während der Closed Alpha noch Keys zu erhalten. Diese werden über Streamer, die ihre Teilnahme per Twitch übertragen, via Twitch Drop verteilt. Zuschauer müssen den Stream nur einschalten, um eine Chance auf einen Key zu erhalten.

Ganz wie bei Hunt: Showdown sollen die Spieler auch in Black Budget PvPvE-Kämpfe erwarten. Als sogenannter Contractor müssen sie in jeder Runde geheime Technologien aus einer Forschungsstation auf einer Insel bergen. Dort warten neben KI-Gegnern auch menschliche Widersacher, die ihnen ihre Schätze abjagen wollen. Ebenfalls ist bekannt, dass die Insel zudem noch in einer Zeitschleife feststecken soll. Wer möchte, kann sich den Titel bereits jetzt auf Steam auf seine Wunschliste setzen. Das Hauptspiel, PUBG: Battlegrounds, ist kostenlos verfügbar und kann über die entsprechende Steam-Page heruntergeladen werden.