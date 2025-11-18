Werbung

Das Death-Stranding-Universum wird um eine weitere Produktion erweitert, diesmal allerdings nicht in Form eines neuen Spiels. Stattdessen entsteht eine handgezeichnete 2D-Anime-Serie mit dem Arbeitstitel Death Stranding: Isolations, die weltweit ab 2027 exklusiv auf Disney+ verfügbar sein soll. Die Ankündigung erfolgte im Disneyland Resort Hongkong und signalisiert eine deutliche Ausweitung des bekannten Franchise auf ein neues Medium.

Inhaltlich verlagert sich der Fokus auf eine neue Gruppe von Figuren, die parallel zu den Ereignissen des Spiels handeln. Im Mittelpunkt stehen eine junge Frau und ein junger Mann, deren Wege sich unabhängig von Sam Porter-Bridges entfalten. Ergänzt wird das Ensemble durch einen älteren Mann, der sich gegen die von Bridges geprägte Ideologie stellt, sowie weiteren Charakteren, die auf unterschiedliche Weise mit Einsamkeit und Isolation umgehen. Die Serie rückt damit zentrale Themen des Originals erneut in den Vordergrund, allen voran den Versuch, trotz eines zerfallenden gesellschaftlichen Gefüges neue Formen der Verbindung zu schaffen.

Gestalterisch setzt die Produktion auf klassische 2D-Animation und damit auf einen Stil, der sich bewusst vom fotorealistischen Ansatz des Spiels absetzt. Die Umsetzung übernehmen die japanischen Studios von E&H Production. Für die Regie ist Takayuki Sano verantwortlich, der bereits an groß angelegten Actionszenen gearbeitet hat. Das Charakterdesign stammt von Ilya Kuvshinov, der für seine Arbeiten an Ghost in the Shell: SAC_2045 bekannt ist. Damit entsteht eine Adaption, die visuelle Elemente der Vorlage aufgreift und zugleich eine eigenständige, handgezeichnete Ästhetik verfolgt.

Hideo Kojima begleitet die Produktion als Executive Producer. Durch diese direkte Einbindung soll die Serie eng mit der kreativen Ausrichtung des Franchise verknüpft bleiben. Das Projekt selbst erweitert das bisherige Spektrum der Marke und eröffnet weitere Möglichkeiten, die erzählerischen und thematischen Grundlagen von Death Stranding in einem anderen Format zu vertiefen.