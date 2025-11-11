Werbung

Mit Autobahn Racing kehrt eine der wohl bekanntesten deutschen Rennspielmarken zurück. Ursprünglich startete die Reihe schon 1998. Damals veröffentlichte Koch Media das Spiel Autobahn Raser von Entwickler Davilex. Strenggenommen wurde das Spiel also von einer Firma aus den Niederlanden entwickelt. Es ist jedoch speziell auf den deutschen Markt ausgelegt. Bis 2005 folgten sieben weitere Spiele und verschiedene Ableger wie Urlaubs Raser und Taxi Raser. 2003 erschien sogar ein Film zu den Spielen. Das Studio Davilex stellte die Spiele-Produktion jedoch bereits 2005 ein.

Der neue Titel versteht sich als moderner Nachfolger der Autobahn Raser-Reihe und kommt vom Studio Polygon Art. Dieses fungiert gleichzeitig auch als Publisher. Das Studio hat zuvor einige Shooter entwickelt, die eher durchwachsene Kritiken aufweisen. Mit Delivery Driver und Taxi Driver hat man auch schon Erfahrung mit Rennspielen gesammelt. Auch im neuen Autobahn Racing sollen Spieler wieder auf realistisch nachgebildeten deutschen Straßen an Rennen teilnehmen können. Der Fokus liegt klar auf Tempo. Laut Entwickler jagt man mit bis zu 300 km/h über originale Autobahnabschnitte, inklusive dichtem Verkehr, Überholmanövern und der ständigen Gefahr, an Stau oder Dränglern zu scheitern. Ergänzt wird das Ganze durch Rennen in städtischen Gebieten. Innenstädte von München bis Berlin sollen detailreich rekonstruiert sein und ikonische Wahrzeichen aufgreifen.

Spielerisch setzt Autobahn Racing auf Arcade-Feeling mit einfacher Zugänglichkeit und präzisem Fahrverhalten. Polizei-Verfolgungen gehören natürlich ebenfalls dazu. Freischaltbare Fahrzeuge und umfangreiche Tuning-Optionen wurden ebenfalls angekündigt. Ein Release-Termin steht noch aus. Lediglich das Jahr 2026 wird bisher genannt. Wer möchte, kann sich den Titel bereits auf Steam auf die Wunschliste setzen.