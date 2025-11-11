Werbung

Aktuell fiebern Fans von Aufbauspielen dem Release von Anno 117: Pax Romana in wenigen Tagen entgegen. Mit Sintopia soll nächstes Jahr ein weiterer Vertreter des Genres erscheinen. Allerdings geht es im Spiel nicht ins alte Rom, sondern schlichtweg in die Hölle. Entwickelt wird der Titel von Piraknights Games. Team17 fungiert als Publisher.

Sintopia beschreibt sich selbst als Strategie- und Management-Simulation, die vor schwarzem Humor strotzt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Angestellten im mittleren Management der Hölle, die hier unter dem Markennamen Hell Inc. agiert. Der Job ist hier sehr biblisch. Wir bestrafen die Sünder in den ewigen Flammen und geben denen, die sich als würdig erweisen, eine zweite Chance. Ziel des ganzen ist es, den Gewinn der Hölle zu maximieren.

Neben dem Bauen in der Unterwelt gilt es auch, die Oberwelt zu managen. Nur wenn dort alles läuft, bleibt der Zustrom an Seelen in der Hölle konstant. Die Spieler können hier entscheiden, ob sie lieber mit Güte oder Gewalt regieren. In der Beschreibung erinnert dies tatsächlich ein wenig an Black and White. Die Unterwelt hingegen erinnert an Dungeon Keeper. Die Entwickler haben sich hier also gleich zweimal von Peter Molyneux inspirieren lassen. Um die Sünder zu läutern werden passende Anlagen gebaut und verwaltet.

Im Oktober konnten Interessierte eine Demo des Spiels herunterladen. Diese wurde zum Monatsende allerdings deaktiviert. Grund dafür ist ein geplanter Playtest, der am 29. November starten und vier Tage dauern soll. Wer teilnehmen will, sollte allerdings beachten, dass der erreichte Fortschritt nach dem Test gelöscht wird. Außerdem wird der Playtest nur auf Englisch verfügbar sein. Laut den Entwicklern hat man zu viele neue Elemente eingefügt, die noch nicht in alle Sprachen übersetzt wurden.

Einen festen Release-Termin hat Sintopia noch nicht. Geplant ist eine Veröffentlichung im Jahr 2026. Eine geplante Early Access Phase wurde gecancelt, sodass das Spiel voll released wird.