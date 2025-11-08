Werbung

Der spanische Indie-Publisher Dolores Entertainment hat mit A Pizza Delivery narratives Adventure mit einem ungewöhnlichen Konzept vorgestellt. Das Spiel setzt auf einen bunten Mix aus Erkundung, Puzzles und emotionaler Geschichte. Entwickelt wurde der Titel von dem 25-jährigen Soloentwickler Eric Osuna. A Pizza Delivery ist sein erstes Spiel.

Im Zentrum steht die Protagonistin B, die sich zu Beginn des Spiels mitten in ihrer letzten Pizza-Lieferung des Tages wiederfindet. Nach einem mysteriösen Anruf ihres Chefs macht sie sich auf den Weg. Ab hier führt die Reise allerdings eher in eine Zwischenwelt, die die Vergangenheit von B aufarbeitet. In eben dieser Welt landen Menschen, wenn sie im Leben feststecken, sich leer oder verloren fühlen. Durch das Teilen von Pizza, ehrliche Gespräche und gegenseitiges Zuhören hilft B den Bewohnern, ihren Weg zurück ins echte Leben zu finden. Dabei erfährt sie auch immer Neues über ihre eigene Geschichte.

Spieler steuern B auf ihrer Vespa durch eine offene, surreale Landschaft, die zwischen leuchtenden Panoramen und stillen Räumen wechselt. Das Gameplay besteht aus Erkundung, Dialogen und kleinen Rätseln. Es gilt, blockierte Türen, schmale Gänge oder den Regen zu vermeiden. Dies stellt dadurch eine besondere Herausforderung, dass B ihre Pizza niemals ablegen darf. Jeder Fund und jedes Gespräch enthüllt neue Details über die Welt und ihre Bewohner.

Laut den Entwicklern von A Pizza Delivery versteht sich das Spiel eher als meditatives Exploration-Game, das weniger auf Action und mehr auf Emotionen setzt. Das Spiel ist heute für PC und Konsolen erschienen und lädt Spieler dazu ein, mit Menschen in einer seltsam meditativen Welt in Kontakt zu treten und dabei Pizza zu teilen. Auf Steam ist es aktuell um 20 % reduziert für 11,03 Euro erhältlich. Regulär kostet der Titel 13,79 Euro.