Im Februar 2025 erschien Civilization VII. Wir haben das 4X-Strategiespiel damals angespielt und festgestellt, dass das Spiel noch einige Verbesserungen nötig hatte. Seither hat sich einiges getan und die Entwickler von Studio Firaxis haben mehrere große Updates geliefert, die bekannte Fehler ausbessern sollten. Mit Update 1.3.0 ist am 04. November 2025 ein weiteres erscheinen.
Im Fokus steht dieses Mal Erweiterung des maritimen Gameplays. Mit dem neuen Gebäude Hafen können Küstensiedlungen erstmals produktionsfreundlicher gestaltet werden. Die neue Marineeinheit Privateer steht allen Zivilisationen zur Verfügung. Er agiert ohne Kriegserklärung, kann Handelsrouten plündern und feindliche Einheiten angreifen. Dafür bekommt er Gold statt Ruhm. Weitere Neuerungen umfassen neue Ressourcen wie Krabben, Muscheln und Schildkröten und neue Terrains.
Parallel zur Aktualisierung erscheint der DLC Tides of Power, im Deutschen Gezeiten der Macht genannt. Er ist bis zum 5. Januar 2026 kostenlos für alle Besitzer des Grundspiels auf allen Plattformen abrufbar. Im DLC enthalten sind vier neue Zivilisationen, zwei Anführer und vier neue Wunder. Zu den neuen Zivilisationen zählen Tonga, Republik der Piraten, Osmanen und Island. Die umfangreichen Patchnotes können auf der Webseite von Firaxis eingesehen werden.