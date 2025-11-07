Werbung

Das Franchise rund um Warhammer boomt wie nie zuvor. Während sich eine Serie in Produktion befindet, erschienen in den letzten Monaten gleich mehrere Spiele, die aus dem Universum stammen. Während der diesjährigen gamescom wurden zudem mehrere kommende Titel vorgestellt. So konnten wir vor Ort einen ausführlichen Blick auf das geplante Warhammer 40.000: Dark Heresy werfen. Außerdem wurde eine Fortsetzung der Strategie-Reihe Dawn of War vorgestellt, die sogar von einem deutschen Studio produziert wird.

Nun sollen Warhammer-Fans noch mehr neues Material erhalten. Entwickler Auroch Digital gab gemeinsam mit Games Workshop bekannt, dass sich mit Warhammer Survivors das erste Roguelike im Warhammer-Kosmos in Entwicklung befindet. Einigen dürfte der Name Auroch Digital bereits ein Begriff sein. Das Studio hat zuvor den Retro-Shooter Warhammer: Boltgun entwickelt.

Das neue Spiel soll sich jedoch an ein völlig anderes Genre wagen. Man will sich am Spielprinzip des Erfolgstitels Vampire Survivors orientieren. Da man nicht nur einen bloßen Abklatsch erstellen will, arbeiten die Entwickler mit den Schöpfern von Vampire Survivors, dem Studio poncle, zusammen.

Das sogenannte Survivors-Genre hat seit dem Erfolg von Vampire Survivors 2021 einen echten Boom erlebt. Das simple Gameplay, bei dem Spieler sich durch endlose Gegnerwellen kämpfen und stetig stärker werden, soll nun gleich zwei Seiten des Warhammer-Universums bedienen. Nicht nur werden im Spiel Schauplätze, Helden, Waffen und Fähigkeiten aus der SciFi-Welt Warhammer 40.000 vertreten sein, auch die Einheiten aus der Fantasy-Version Warhammer: Age of Sigmar sollen ihren Weg ins Spiel finden. Warhammer Survivors soll 2026 erscheinen. Vorerst ist eine PC-Veröffentlichung geplant. Konsolen-Releases sollen später folgen. Ein Steam-Eintrag ist bereits vorhanden und Interessierte können sich den Titel auf die Wunschliste setzen.