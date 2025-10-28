News
NEWS
Outbreak Shades of Horror erscheint 2026

Outbreak Shades of Horror erscheint 2026
Schon seit 2017 produziert das Dead Drop Studio regelmäßig Spiele, die zu seiner Outbreak-Reihe gehören. Dabei unterscheiden sich die Titel teilweise sehr stark. Sie haben weder Genre noch Look gemeinsam. Allerdings behandeln sie alle das gleiche Setting. Nach dem Ausbruch einer Zombie-Seuche ist die Welt untergegangen und die Spieler müssen sich in der Apokalypse durchschlagen.

2026 soll nun der neueste Ableger der Serie herauskommen. Outbreak: Shades of Horror setzt auf Koop-Survival-Horror mit Unreal Engine 5.6. Es soll der bislang größte Teil innerhalb des Franchise werden und verspricht 60+ FPS, Raytracing, riesige Karten und etliche Modi.

Quelle: https://store.steampowered.com/app/3107090/Outbreak_Shades_of_Horror_Chromatic_Split/
Im Spiel verschlägt es Spieler in die fiktive Stadt Cypress Ridge. Der Story-Modus bietet ein klassisches Survival-Horror-Erlebnis mit Ressourcenmanagement, Rätseln und gefährlichen Boss-Gegnern, während man beim Invasion-Modus gegen Wellen von Zombies bestehen muss. Im Raid-Modus muss man den Evakuierungspunkt erreichen, während man gegen zunehmend stärkere Feinde antritt. Der Arcade-Modus enthält schließlich einige schnelle Bonus-Minispiele. Gespielt wird offline oder online im Koop. Auf Knopfdruck lässt sich zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive wechseln. Zu Wahl stehen mehrere spielbare Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten, Waffen und freischaltbaren Outfits. Nach dem Launch soll das Spiel regelmäßig mit Saison-Events und Crossover-Inhalten erweitert werden. 

