Werbung

Kürzlich hat der Entwickler und Publisher Studio Ellipsis sein erstes Spiel vorgestellt. Nightholme soll eine düstere, kooperative PvPvE-Erfahrung bieten. Ähnlich wie bei Hunt: Showdown treten die Spieler dabei nicht nur gegen die NPC-Gegner, sondern auch gegen andere Spieler-Trupps an. Alle Spieler, die sich auf der Karte befinden, sind hinter demselben Preis her und können sich diesen gegenseitig abjagen.

Nightholme soll dabei koordiniertes Teamwork erfordern, um erfolgreich zu sein. Drei Spieler-Squads wagen sich gemeinsam in eine von endlosem Nebel überzogene Stadt. Vor dem Start jeder Runde wählt jeder Spieler seinen bevorzugten Charakter, hier Grimrunner genannt. Die Architektur der Stadt verändert sich zwischen den Durchgängen gravierend. Neue Routen, Gegnertypen und Umweltbedingungen warten in jeder Mission.

Die Besonderheit des Spiels ist der Nocturn genannte Verwandlungstrank, den jeder Spieler am Beginn der Runde erhält. Dieser bestimmt den Monster-Archetyp und damit den Skill-Tree. Wird er getrunken, werden die Spieler selbst zum Monster. Die verschiedenen Archetypen legen die Spielweise fest. Das Spiel setzt stark auf Wiederspielwert durch permanenten Fortschritt. Erfolge werden über die Runs hinweg getragen, Builds optimiert und Taktiken weiterentwickelt.

Laut den Entwicklern verfügt Nightholme auch über eine vielschichtige Story. Ziel sei es gewesen, klassische Grusel- und Horrorelemente neu zu interpretieren. Aktuell ist noch nicht bekannt, wie viele Spieler später gleichzeitig gegeneinander antreten werden oder welche Horror-Archetypen spielbar werden sollen. Das Spiel unterstützt deutsche Texte. Audio ist nur auf Englisch verfügbar. Ein konkreter Release-Termin ist noch nicht bekannt. Der Steam-Eintrag nennt derzeit lediglich eine bevorstehende Ankündigung. Spieler können das Spiel jedoch bereits auf ihre Wunschliste setzen.