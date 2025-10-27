Werbung

Vor fast genau sechs Jahren erschien The Outer Worlds von Entwickler Obsidian Entertainment. Das SciFi-Rollenspiel konnte Spieler und Kritik durchaus überzeugen. Auf metacritic konnte man einen Metascore von 85 und einen User Score von 7,7 erhalten. Nun soll das Spiel in zwei Tagen eine Fortsetzung erhalten.

Mit The Outer Worlds 2 steht die große Fortsetzung des Sci-Fi-RPGs von Obsidian in den Startlöchern. Jetzt soll alles größer, komplexer und umfangreicher werden. Die ersten Tests des Spiels wurden bereits veröffentlicht und es wird deutlich, dass Spieler mit ungefähr der doppelten Spielzeit rechnen dürfen. Während der erste Teil mit rund 25 bis 30 Stunden Spielzeit noch recht kompakt war, bietet The Outer Worlds 2 je nach Spielweise über 100 Stunden Spielzeit.

Für einen durchschnittlichen Spieldurchgang sollen rund 40 bis 50 Stunden anfallen. Wer alle Quests abschließen und mit jeder Person im Spiel reden will, kann mit circa 70 Stunden rechnen. Auf über 100 Stunden kommt man, wenn man alles sehen will, was im Spiel verfügbar ist. Dazu zählen alle Fraktionen, alternative Entscheidungen und die verschiedenen Enden. Um dies alles zu erleben, ist mehr als nur ein Durchgang nötig. Obsidian will den Wiederspielwert bewusst hochhalten. Verschiedene Fraktionen, moralische Entscheidungen und Charakter-Builds sollen dies sicherstellen. Das neue Balancing trägt laut Obsidian dazu bei, dass Spieler nicht mehr jede Nebenquest erledigen müssen. Entscheidungen im Dialog und der Umgang mit Fraktionen haben diesmal mehr Einfluss auf die Spielwelt.

The Outer Worlds 2 erscheint am 29. Oktober 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Auf Steam lassen sich zwei Versionen des Spiels vorbestellen. Die Standard-Edition schlägt mit 69,99 Euro zu Buche. Für 99,99 Euro gibt es die Premium Edition. Die beinhaltet neben einigen kosmetischen Inhalten ein digitales Artbook, den originalen Soundtrack und einen DLC-Pass. Dieser enthält zwei angekündigte Story-Erweiterungen.