Im April 2025 startete mit dem Galaxies Showcase eine neue Show. Ziel des Formates ist es, Publishern und Entwicklern jeder Größe eine Bühne zu geben. Schon gestern Abend fand nun der zweite Galaxies Showcase statt. Die Show, die unter anderem von IGN gesponsert wurde, bot über 50 Spielen in der zweistündigen Präsentation eine Bühne. Unter anderem zeigten Publisher wie Nacon, Saber Interactive und Team17 ihre neuesten Titel. Das VoD kann auf Youtube nachgeholt werden. Eine komplette Übersicht über alle gezeigten Spiele gibt es auf IGN.

Zu den gezeigten Spielen zählt auch Mouse P.I. for Hire. Vor kurzem hatten die Entwickler neues Gameplay gezeigt und angekündigt, dass man das Release-Datum des Comic-Shooters im Stil der 30er Jahre im Rahmen des Galaxies Showcase verkünden will. Fumi Games hat Wort gehalten. Das Spiel erscheint am 19. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch und PC. Shooter-Fans konnten sich auch über neue Einblicke in das kommende Warhammer 40.000 Boltgun 2 freuen. Die Fortsetzung des Retro-Shooters hat noch keinen genauen Release-Termin, soll aber im Laufe des nächsten Jahres auf den Markt kommen.

Mit Crosswind zeigt das gleichnamige Entwicklerteam ein Open-World-Survival-Abenteuer im Piratensetting. Neben dem typischen Überlebenskampf warten hier Bosskämpfe auf die Spieler, die auf Soulslike-Mechaniken setzen sollen. Die Geschichte des Spiels kann auf Wunsch auch komplett im Team über Online-Koop erlebt werden. Wer sich für das Action-RPG Sagas of Lumin interessiert, kann das Spiel bereits als Demo auf Steam herunterladen und ausprobieren. Spieler dürfen sich hier auf dem Rücken eines Drachen in die Lüfte schwingen oder im Nahkampf gegen allerlei Feinde vorgehen. Einen Multiplayer wird es hier aber nicht geben.

Eine der Weltpremieren der Show war die Präsentation des Koop-Shooter Defect. Die Handlung setzt in einer dystopischen Zukunft an. Die Reste der Zivilisation werden von einer KI namens The System beherrscht und Spieler können sich entweder den Regierungstruppen oder einer der unzähligen Gangs anschließen. Es gibt sowohl einen Singleplayer- als auch einen PvP- und Multiplayer-Koop-Modus. Auch Long Drive North bietet einen Koop-Modus. Hier spielen wir auch in der Postapokalypse, allerdings geht es wesentlich ruhiger zu. Die Macher selbst bezeichnen ihr Spiel als den Koop-Wohnwagen-Simulator. Das Survival-Spiel startet schon am 06. November 2025 in den Early Access. Spieler suchen in der offenen Welt nach Werkzeug, Nahrung und Unterschlupf, während sie sich durch die amerikanische Wildnis bewegen.

Anfang des Jahres wurde Cthulhu: The Cosmic Abyss vorgestellt. Der Thriller, der im Jahr 2053 spielt, soll 2026 erscheinen. Im Spiel geht es um das Lösen von Rätseln durch cleveres Kombinieren. Der Galaxies Showcase zeigte neue Einblicke in den Titel, der auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Zusätzlich zu den kompletten Spielen wurden auch etliche Erweiterungen und Updates für bestehende Titel präsentiert.