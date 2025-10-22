Werbung

Fortnite scheint kurz vor einer weiteren großen Markenkooperation zu stehen: Laut mehreren Leaks wird das Spiel bald eine komplette Mini-Season rund um die Kultserie Die Simpsons erhalten. Neben spielbaren Charakteren im typischen Stil der gelben Familie soll auch eine vollständige Springfield-Karte integriert werden, die das bekannte Stadtbild aus der Zeichentrickwelt detailgetreu nachbildet.

Dataminer wollen zudem Hinweise dafür entdeckt haben, dass die Karte unter anderem auch das ikonische Springfield AKW enthalten wird. Um der Ästhetik der Serie gerecht zu werden, soll die gesamte Umgebung in Cell-Shading-Grafik gestaltet sein. Damit würde sich der Stil jedoch deutlich von der üblichen Fortnite-Optik unterscheiden und visuell stärker an die TV-Vorlage anlehnen.

Die kommende Mini-Season soll laut den Leaks nicht nur kosmetische Anpassungen bieten, sondern auch neue Spielmodi und Herausforderungen, die sich rund um die Bewohner Springfields drehen. Zudem sollen die neuen Simpsons-Skins offenbar auch eigene LEGO-Versionen erhalten, die ihrerseits in Fortnites LEGO-Modus spielbar sind. Das ist nicht bei allen Lizenzinhalten der Fall und könnte die Bedeutung dieser Kooperation für Epic Games unterstreichen.

Die Simpsons zählt zu den langlebigsten und bekanntesten Marken der Popkultur, taucht jedoch nur selten in Videospielen auf. Zu den letzten großen Crossover-Auftritten gehörte "Lego Dimensions", das ebenfalls eine eigene Springfield-Version enthielt. Das letzte eigenständige Simpsons-Spiel erschien bereits 2007 unter dem Titel "The Simpsons Game". Seitdem beschränkte sich die Franchise im Gaming-Bereich auf Mobile-Titel wie "The Simpsons: Tapped Out", das nach zwölf Jahren im Oktober 2024 eingestellt wurde.

Der geplante Start der Simpsons-Season in Fortnite soll am 1. November erfolgen - genau ein Jahr nach dem Ende von "Tapped Out". Damit würde Epic Games nicht nur den humorvollen Stil der Serie ins Spiel bringen, sondern auch an die Gaming-Historie der Marke anknüpfen.