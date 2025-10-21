Werbung

Der game-Verband der deutschen Games-Branche vergibt die game Sales Awards an verkaufsstarke Spiele. Grundlage sind die aktuellen Verkaufszahlen des Branchenpanels Game Sales Data der Video Games Europe. Erhältlich ist der Preis in insgesamt vier Kategorien. Für 100.000 verkaufte Exemplare gibt es Gold. 200.000 und 400.000 Einheiten bringen Platin und Doppel-Platin. Wer mehr als 600.000 Spiele verkauft, erreicht Multi-Platin. Gezählt werden dabei die Spielverkäufe in den ersten 12 Monaten ab Veröffentlichung plattformübergreifend in Deutschland. Zusätzlich können Anbieter ihre kumulierten Verkäufe auch selbst an den game melden.

Nun hat der Verband auf seiner Homepage bekannt gegeben, dass im September 2025 gleich zwei Spiele einen Award gewonnen haben. Auch wenn der Wertungszeitraum bis zu 12 Monate umfasst, sind beide Sieger-Titel tatsächlich erst im September erschienen.

Einen Gold-Award erhielt Borderlands 4, das am 11. September 2025 erschienen ist für mehr als 100.000 Verkäufe. Noch viel erfolgreicher war der Start von EA Sports FC 26. Obwohl das Spiel erst am 26. September 2025 erschienen ist, konnte es bereits die Marke von 600.000 verkauften Einheiten durchbrechen und sich somit den Multi-Platin-Award sichern. Borderlands 4 ist bei Steam zum Preis von 69,99 Euro verfügbar. Zum gleichen Preis kann EA Sports FC auf der Plattform erstanden werden.