Hitman wird 25. Der ikonische Auftragskiller mit Glatze feiert sein Jubiläum und Entwickler IO Interactive feiert mit einer Reihe besonderer Aktionen. Das Studio selbst wurde bereits 1998 gegründet. Hitman: Codename 47 begründete dann zwei Jahre später ihr bekanntestes Franchise. Zu diesem Anlass hat das Studio die Hitman World of Assassination – Anniversary Box für PlayStation 5 veröffentlicht. Die Sonderedition enthält eine exklusive Shadowbox, ein alternatives Cover, vier DLCs namens The Undying, The Drop, The Splitter und The Banker sowie eine Lenticular Art Card. Die Box ist für 49,99 Euro über die Webseite von IO Interactive erhältlich.

Die aktuelle Ausgabe HITMAN World of Assassination zählt mittlerweile über 80 Millionen Spieler und mehr als 25 Millionen verkaufte Exemplare. Zum Jubiläum dürfen sich Fans außerdem über eine neue Elusive Target Mission freuen. Gemeinsam mit Kampfsportlegende Bruce Lee geht es auf die Jagd nach The Dragon. Die Mission ist bis zum 20. November spielbar, das dazugehörige Bruce-Lee-DLC-Pack bringt neue Outfits, Items und Anpassungen für das Freelancer-Safehouse. Gleichzeitig wurde die Wartezeit für Arcade-Wiederholungen von zwölf Stunden auf 30 Minuten reduziert.

Darüber hinaus hat HITMAN World of Assassination ein großes VR-Update für den PC erhalten. Es bringt alle Features der PS-VR2-Version, inklusive Dual-Wielding, Raumskalierung und voller Bewegungssteuerung. Besitzer des Spiels können den Modus kostenlos herunterladen. Parallel erschien Hitman erstmals auch für iPhone und iPad, aktuell mit einem Rabatt von 40 % im App Store.

Hitman: Absolution ist ab sofort auch für Android und iOS verfügbar. Außerdem wurde ein Hitman-Brettspiel in Kooperation mit Mood Publishing angekündigt. Natürlich kommt zu den Festivitäten auch ein großer Franchise-Sale auf Steam und GOG mit Rabatten von bis zu 90 %.