Mit Helldivers 2 haben die Entwickler von Arrowhead 2024 eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres geschaffen. Nachdem der erste Teil ein Top-Down-Shooter war, wechselte die Perspektive im neuesten Part in die dritte Person. Das Studio setzte auf Koop-Action und konnte zum Release fast eine halbe Million gleichzeitige Spieler auf Steam aufweisen.

Eine aktuelle Stellenausschreibung verrät, dass das Studio bereits an seinem nächsten Titel arbeitet. Gesucht wird ein erfahrener Senior Systems Designer. Er soll sich um die Aspekte Mechanik, Progression und Ingame-Ökonomie kümmern. Beim Genre will man diesmal offensichtlich dem Vorgänger treu bleiben. Es soll sich erneut um ein Koop-Action-Spiel handeln. Zu Story und Setting gibt es noch keine Informationen. Das Spiel befindet sich aktuell in einer sehr frühen Entwicklungsphase.

Während Helldivers noch von Sony als Publisher verlegt wurde, will Arrowhead beim nächsten Spiel die ganze Entscheidungsgewalt für sich. Das Spiel wird aus der eigenen Tasche finanziert und Arrowhead fungiert als Entwickler und Publisher. Wer sich bewerben will und an der nächsten großen IP des Studios mitarbeiten will, kann sich auf der Webseite bewerben. Allerdings geht es um eine Festanstellung im schwedischen Büro der Firma. Sieben Jahre Erfahrung in der Gamesbranche sind ebenfalls Voraussetzung.