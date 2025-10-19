Werbung

Quantic Dream ist vor allem bekannt für packende Geschichten. Die französischen Entwickler haben unter anderem Heavy Rain, Beyond: Two Souls und Detroit: Become Human geschaffen. In einer neuen Ankündigung hat die Firma nun das nächste Projekt gezeigt. Mit Spellcaster Chronicles will man sich an einer ganz anderen Art Spiel versuchen. Es soll sich um ein Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, handeln. Zudem wird der Titel als Free-2-Play Spiel veröffentlicht.

In Spellcasters Chronicles treten zwei Teams mit je drei Spielern gegeneinander an. Sie bewegen sich in Third-Person-Perspektive über das Spielfeld, beschwören Kreaturen, errichten Türme und setzen Zauber ein, um das gegnerische Team zu besiegen. Um dies zu erreichen, müssen die Lebenssteine der Gegner zerstört werden. Im Kampf können Kreaturen beschworen werden, die für den Spieler in die Schlacht ziehen. Hier ist von mehreren hundert Kreaturen gleichzeitig die Rede. Hinzu kommen Titanen, die die anderen Monster überragen.

Eine direkte Klassenauswahl soll es nicht geben. Stattdessen muss jeder Spieler vor Spielstart sein Deck aus Zaubern zusammenstellen. Die Matches sind auf etwa 25 Minuten angelegt. So will Quantic Dreams das Spiel schnell und dynamisch halten. Die geschlossene Beta ist noch für Ende 2025 auf PC via Steam geplant. Wer Interesse hat, kann sich bereits jetzt registrieren. Ein festes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt.