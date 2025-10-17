Werbung
Die Städtebau Simulation surviving Mars ist gerade einmal sieben Jahre alt. Die Entwickler von Haemimont Games haben sich dennoch für ein Remaster entschieden. Als Surviving Mars: Relaunched soll das Spiel bereits im November 2025 neu erscheinen. Als Publisher fungiert erneut Paradox Interactive.
Neben einer überarbeiteten Grafik soll die Relaunched-Edition auch inhaltliche Neuerungen erhalten. Zum Start sind neben dem Hauptspiel auch alle Erweiterungen enthalten, die bisher erschienen sind. Die Entwickler haben allerdings bereits eine Ultimate Edition vorgestellt. Es sollen nämlich noch drei weitere DLCs erscheinen. Diese sind in der Ultimate Edition bereits enthalten und werden freigeschaltet, sobald sie erscheinen.
Das erste DLC, Law Office, erscheint gleichzeitig zum Release. Im Zweiten Quartal 2026 folgt dann Feeding the Future und bringt neue Nahrungsmittel und Rezepte. Als letztes wird Machine Utopia im vierten Quartal 2026 veröffentlicht. Damit kommen Maschinen ins Spiel, die menschliche Arbeiter ersetzen. Alle Infos zum Spiel und den verschiedenen Editionen finden sich auch auf der Steam-Seite. Dort kann Surviving Mars: Relaunched auf die Wunschliste gesetzt werden. Release ist der 10. November 2025.