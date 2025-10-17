Werbung

Bereits 2020 erschien Phasmophobia. Das Spiel hat sich seither zu einem wahren Indie-Hit gemausert. So erreicht das Spiel bis heute täglich zwischen 25.000 und 35.000 Zuschauern. Dabei ist es jedoch immer noch nicht fertig. Phasmo befindet sich seit nunmehr fünf Jahren im Early Access Status und erhält immer wieder neue Content-Updates. In einem Interview mit PC-Gamer haben die Entwickler nun einen bevorstehenden Full-Release angekündigt.

Chefentwickler Daniel Knight nennt im Interview kein festes Datum. Er betont aber, dass man sich dem Release genähert habe. Vorher seien noch abschließende Arbeiten an den Charaktermodellen und Animationen geplant, um das Spiel wesentlich immersiver zu gestalten. Auch der Horrorfaktor soll noch ein wenig angepasst werden. Dafür werden neue Soundeffekte eingefügt und die KI der Geister angepasst.

In Phasmophobia begeben sich die Spieler auf Geisterjagd in Wohnhäusern. Das Besondere an dem Spiel ist, dass es hier keine Kämpfe gibt. Die Spieler sind quasi vollkommen wehrlos gegen die übernatürlichen Präsenzen. Ziel des Spiels ist es, zu bestimmen, welcher Geist das Haus heimsucht und diesem danach lebend zu entkommen. Hierfür gibt es eine Menge Ausrüstung wie EMF-Geräte, Geisterboxen, Thermometer und vieles mehr. Auch die Stimme der Spieler ist ein wichtiges Instrument, um mit Geräten wie dem Ouija Board oder der Geisterbox zu interagieren. Besonders im Multiplayer zeigen sich die Stärken des Spiels, das aktuell für 19,50 Euro auf Steam verfügbar ist.