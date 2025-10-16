Werbung

Aktuell läuft noch das diesjährige Steam Next Fest. Im Rahmen der Aktion können Horrorfans auch eine neue Demo zum kommenden Pathologic 3 ausprobieren. Die Entwickler haben aber noch eine kleine Überraschung für die Fans im Petto. So haben sie neben der Demo auch das Release-Datum enthüllt. Der Titel soll bereits in absehbarer Zeit, nämlich am 09. Januar 2026, erscheinen.

Genau wie in den Vorgängern bedroht eine Seuche das Land. Spieler schlüpfen in die Rolle von Daniil Dankovsky. Er untersucht den Grund hinter den Todesfällen in einer abgelegenen Stadt. Zudem folgt er den Gerüchten, dass es in der Stadt einen Unsterblichen geben soll. Das Gameplay umfasst die Untersuchung von Patienten, Dialoge mit den Stadtbewohnern, Kämpfe und Schießereien und schließlich auch die Entscheidung über das Verhängen von Quarantänen und das Treffen weiterer schwieriger Entscheidungen.

Ziel des Spiels ist es, so viele Leben wie möglich zu retten. Dabei haben alle Patienten, die wir im Spiel treffen, ihre eigene Story und auch einen entsprechenden medizinischen Hintergrund. Die wahre Schwierigkeit bei Pathologic 3 besteht aber darin, dass wir für all dies lediglich 12 Tage zur Verfügung haben. Durch die Spielmechanik erhalten wir jedoch die Möglichkeit, in der Zeit zurückzureisen und getroffene Entscheidungen zu variieren. Wer sich für das Spiel interessiert, kann sich den Titel bereits auf die Wunschliste setzen.