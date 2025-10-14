Werbung

Neben den klassischen Tabletop-Figuren hat sich Warhammer mittlerweile in vielen anderen Bereichen ausgebreitet. Dutzende Romane sind ebenso verfügbar wie verschiedene Animationsserien. Bald soll auch eine von Amazon produzierte Serien-Umsetzung erscheinen. Im Bereich der Videospiele ist das Franchise schon seit mehreren Jahren vertreten. Jeden Oktober feiert Games Workshop, die Firma hinter Warhammer, den sogenannten Warhammer Day. Dieses Jahr wird er am 25. Oktober 2025 stattfinden. Im Vorfeld gibt es nun ein Paket mit insgesamt 12 Warhammer-Spielen und einem großen Rabatt bei Humble Bundle zu erstehen.

Unter dem Motto WAAAGHtober können Spieler die Artikel ab einem Wert von 6,08 Euro aufwärts erstehen. Dafür erhalten sie die Hälfte der angebotenen Artikel. In dieser Variante enthalten sind Warhammer: Vermintide 2, Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy, Warhammer: End Times - Vermintide, Warhammer 40.000: Dakka Squadron-Flyboyz Edition, Warhammer 40.000: Mechanicus und Warhammer: Chaosbane. Mit Ausnahme des letztgenannten Spiels haben alle diese Titel ein durchaus gutes Rating auf Steam vorzuweisen und bewegen sich bei rund 80 Prozent aufwärts. Chaosbane kommt hingegen nur auf 56 Prozent positive Reviews.

Ab einem Beitrag von 12,17 Euro erhalten Käufer das komplette Paket. Zu den eben genannten Spielen kommen dann noch Warhammer 40.000: Shootas, Blood and Teef, Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr, Warhammer 40.000: Battlesector - Tyranid Elites, Warhammer 40.000: Battlesector - Blood Angels Elite, Warhammer 40.000: Battlesector und das 2011 erschienene Warhammer 40.000: Space Marine Anniversary Edition hinzu.

Wie immer ist den Käufern kein Limit gesetzt. Wer mehr bezahlen möchte, kann dies gerne tun. Die Erlöse gehen an Wohlfahrtsorganisationen. Mit diesem Bundle hat Humble Bundle Stand heute rund 16.500 Euro für diese Organisationen gesammelt. Das Paket wurde fast 16.000 mal verkauft und die Keys können auf Steam eingelöst werden. Laut Anbieter haben die Spiele einen Gesamtwert von 274,87 Euro. Warhammer-Fans können hier also günstig ihre Sammlung erweitern und dabei noch etwas Gutes tun.