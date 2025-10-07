Werbung

Mittlerweile sind es nur noch wenige Tage bis Halloween. Dementsprechend erscheinen in dieser Jahreszeit allerlei Horrorfilme und Spiele. Einer der kommenden Titel wird voraussichtlich nicht mehr vor Halloween herauskommen. Deshalb haben sich die Entwickler nun entschieden, eine Demo im PlayStation Store zur Verfügung zu stellen.

Dark Atlas: Infernum soll planmäßig am 14. November 2025 auf Sonys Konsole veröffentlicht werden. Der Titel wird dann für PC und Xbox Series X/S erscheinen. Im PlayStation Store können sich Interessierte nun schon eine Demo herunterladen. Diese ist allerdings nicht ganz kostenlos. Vor dem Download ist eine Altersverifikation erforderlich. Diese kostet auf der Konsole 25 Euro-Cent.

Das Spiel wirbt mit psychologischem Survival Horror. Spieler schlüpfen in die Rolle von Natalia Asensio. Sie ist die Großmeisterin eines alten esoterischen Ordens. Nun steht sie nichts Geringerem als der drohenden Apokalypse gegenüber. Dabei verschwimmen Realität und Albträume immer mehr, während Natalia in die Geschichte eintaucht. Die Handlung basiert auf dem Universum rund um die Radiata Saga, zu der es bereits mehrere Bücher und Podcasts gibt.

Wer keine Playstation hat, kann sich den Titel auf Steam auf die Wunschliste setzen.