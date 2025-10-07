Werbung

Mit Marathon will Bungie den nächsten großen Extraction-Shooter veröffentlichen. Der Markt ist hart umkämpft und viele Titel scheitern schnell, selbst wenn sie von großen Studios wie Sony produziert wurden. Dies zeigte beispielsweise das Fiasko um Concord. Damit dies nicht ein weiteres Mal geschieht, will sich Sony bei Marathon besser vorbereiten.

Ursprünglich sollte das Spiel bereits am 23. September 2025 erscheinen. Nach einem Alpha-Test im Frühjahr haben sich die Entwickler entschieden, den Titel noch einmal zu verschieben. Nun gibt es gute Nachrichten für Fans: Noch im Oktober soll ein geschlossener Tech-Test stattfinden. Interessierte sollen den Shooter knapp eine Woche lang testen können. Dazu wird das Spiel vom 22. Oktober 2025 um 19:00 Uhr bis zum 28. Oktober um 3:00 Uhr zur Verfügung gestellt.

Während der Testphase werden nicht alle Inhalte zur Verfügung stehen. Spieler können fünf Runner-Shells auf insgesamt drei Maps ausprobieren. Im Vergleich zur Alpha-Testphase hat man den Näherungschat eingefügt und das Kampftempo überarbeitet. Es gibt nun Warteschlangen für Solo-Spieler. In Marathon übernehmen Spieler die Kontrolle über kybernetische Söldner. Auf dem Planeten Tau Ceti IV plündern sie eine verlorene Kolonie und kämpfen um Rohstoffe.

Da es sich um einen geschlossenen Test handelt, ist eine vorherige Anmeldung nötig. Hierzu hat Bungie eine eigene Webseite erstellt. Die Registrierung ist dort bis zum 17. Oktober 2025 um 01.00 Uhr möglich. Neben der Auswahl, ob man auf Steam, Xbox oder PlayStation teilnehmen möchte, muss dort auch ein mehrseitiger Fragebogen inklusive Schweigeverpflichtung zu den Inhalten ausgefüllt werden. Seine Informationen anzugeben, ist allerdings kein Garant für eine Teilnahme. Die Entwickler verschicken die Spieleinladungen in Wellen per Mail.