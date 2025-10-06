Werbung

Knapp ein Jahr ist es her, dass der Entwickler Redemption Road Kingmakers präsentiert hat. Als Publisher für das Spiel fungiert tinyBuild. Der Titel sollte bereits am 08. Oktober 2025 in den Early Access starten. Diesen Termin können die Macher nun jedoch nicht einhalten und das Spiel wurde wenige Tage vor Release verschoben.

Zu den Gründen hat sich Redemption Road in einem Post auf Steam geäußert. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Entwickler entschuldigten sich als erstes bei den Fans. Man habe erkannt, dass das Spiel zu ambitioniert sei und man noch etwas Zeit benötige, da das Ergebnis mit nichts auf dem Markt vergleichbar sein soll. Trotz dieser ambitionierten Ziele sei es die Absicht, auch auf Mittelklasse PCs 60 FPS halten zu können.

Im Spiel will man tausende von Soldaten zur Verfügung stellen, deren KI dem entsprechen, was man von einem AAA-Spiel erwarten würde. Die Kämpfe der NPCs sollen auch weitergehen, wenn sich der Spieler entfernt. Alle erbauten Gebäude und ihre einzelnen Zimmer sollen von den Spielern betreten werden können. Auch die Umwelt nimmt realistische, bleibende Schäden durch unsere Aktionen. In diese Welt können bis zu vier Spieler jederzeit eintreten und sie verlassen. Als Entschädigung für die Verschiebung kündigen die Entwickler einen 30-minütigen Deepdive mit neuem Gameplay an, der bald stattfindet. Weder dieses Event noch das eigentliche Spiel haben aktuell ein Veröffentlichungsdatum.

Auch das Genre von Kingmakers lässt sich schwer beschreiben. Eigentlich handelt es sich um ein RTS. Spieler können allerdings jederzeit in die Third Person Ansicht wechseln und die Kontrolle über einen schwer bewaffneten Soldaten der Gegenwart übernehmen. Dieser kann mit allerlei Handfeuerwaffen auf seine mittelalterlichen Kontrahenten losgehen. Im bisherigen Material sind auch Motorräder, Kampfhubschrauber und andere Fahr- und Flugzeuge zu sehen. Die Story des Spiels dreht sich um den Versuch, den Lauf der Geschichte mit einer Zeitreise ins Mittelalter zu verändern. Ob Redemption Road ihre hochgesteckten Ziele halten können, wird wohl erst der Early Access zeigen.