Das Indie-Studio Wolf Haus Games hat ein neues Sandbox-Survival-Spiel vorgestellt. Der Open-World-Titel soll 2026 erscheinen. Was das Spiel von anderen Genre-Vertretern unterscheidet, ist die Rolle unserer Spielfigur. In Join Us werden die Spieler kurzerhand zum Sektenführer in einer apokalyptischen Welt. Ziel ist es, einen eigenen Kult aufzubauen, Anhänger zu rekrutieren und eine Basis zu errichten.

Anders als in klassischen Survival-Spielen stehen nicht Holz oder Stein im Vordergrund, sondern Menschen. Jeder NPC kann potenziell zum Kult stoßen. Zu Gewinnung neuer Anhänger gibt es verschiedene Wege. Neben Propaganda stehen auch Einschüchterung und Beeinflussung auf dem Plan. Rekrutierte Anhänger lassen sich für Missionen einsetzen, in der Basis beschäftigen oder sogar direkt spielen. Alle Anhänger haben Stärken und Schwächen und sollten entsprechend ihrer Fähigkeiten eingesetzt werden.

Neben Basisbau und Ressourcenverwaltung locken Kämpfe gegen feindliche Fraktionen. Neben der Regierung und der Polizei gibt es auch andere Kulte, die den Spieler bedrohen. Spieler können dabei auf ein breites Waffenarsenal zurückgreifen. Join Us lässt sich nicht nur solo, sondern auch im Koop mit bis zu vier Spielern erleben.

Um die Anhänger bei Laune zu halten, muss die Basis weiter ausgebaut werden. Auch Verteidigungsanlagen können errichtet werden. Die Verwaltung von Ressourcen ist eines der Hauptprobleme. Schließlich gilt es noch, ein passendes Glaubenssystem für die Sekte zu entwickeln. Dabei reicht die Range von UFO-Kult bis zu Kannibalen. Zuletzt gibt es noch Permadeath für Figuren. Gefallene Anhänger sind unwiederbringlich verloren.

Wer sich für Join Us interessiert, kann sich das Spiel bei Steam auf die Wunschliste setzen. Die bisher gezeigten Informationen erinnern an einen wilden Mix aus Saints Row und Cult of the Lamb.