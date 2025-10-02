Werbung

Pocketpair ist vor allem für das 2024 gestartete Palworld bekannt. Seit geraumer Zeit steht das Studio auch im Rechtsstreit mit Nintendo. Grund sind vermeintliche Gemeinsamkeiten zwischen Palworld und dem Pokémon-Franchise. In unserem Test hatten wir das Spiel tatsächlich als Pokémon mit Knarren bezeichnet. Zuletzt haben die Macher ein neues Spiel namens Palfarm präsentiert. Dabei handelt es sich um ein Spin-Off, das einen Farming-Simulator in die Welt von Palworld bringt.

Aus einer gänzlich anderen Richtung kommt Once Human. Das düstere Open-World-Survival-Abenteuer schickt Spieler in eine postapokalyptische Welt. Auf X haben die Entwickler nun eine Zusammenarbeit angekündigt. Das Crossover-Event ist zeitlich begrenzt. Es handelt sich um eine einseitige Kooperation, da es keine Elemente aus Once Human in Palworld geben wird. Dafür kommen entsprechende spielerische Neuerungen ab dem 30. Oktober 2025 in Once Human.

Die Kooperation wurde auf der Tokyo Game Show erstmalig angekündigt. Das Event erlaubt Spielern in Once Human Pals einzufangen. Dabei funktionieren die Pals wir die Mutationen, die sich normalerweise im Spiel fangen lassen. Sie können die Basis ausbauen, Ressourcen besorgen oder im Kampf unterstützen. Bisher wurden drei der Kreaturen bestätigt, die durch das Crossover das Spiel wechseln: Cattiva, Chillet und Chillet Ignis. Wahrscheinlich werden weitere folgen, sobald das Event gestartet ist.

Es soll auch eine exklusive Event-Insel geben. Dort werden landschaftlich der bunte Look von Palworld und die düstere Endzeit-Optik von Once Human kombiniert. Diese spezielle Zone wurde für das Crossover entwickelt und dient als Hauptbereich, in dem Spieler während des Events Pals begegnen und mit ihnen interagieren können. Spieler sollen sich mit verbrauchbaren Gegenständen auch kurzfristig selbst in Pals verwandeln können.

Wer an dem Event teilnehmen will, kann sich Once Human kostenlos bei Steam herunterladen.