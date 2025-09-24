Werbung

Pocketpair hat mit Palfarm ein neues Spin-off seines Erfolgstitels Palworld angekündigt, das die bekannten Kreaturen der Serie in eine landwirtschaftliche Simulation überträgt. In Palfarm beginnen die Spieler mit einem unerschlossenen Stück Land, das mithilfe der besonderen Fähigkeiten der Pals bewirtschaftet werden soll. Die Kreaturen übernehmen verschiedene Aufgaben wie Aussaat, Bewässerung oder Ernte und unterstützen so den Aufbau einer funktionierenden Farm. Beziehungen zu Bewohnern der Insel sowie zu den Pals selbst können durch Gespräche und Geschenke vertieft werden, was zusätzliche Geschichten und Interaktionen eröffnen soll.

Neben den klassischen Landwirtschaftsmechaniken umfasst das Spiel auch wirtschaftliche Elemente. Auf einem von den Bewohnern betriebenen Markt lassen sich Erzeugnisse handeln, während auf einem versteckten Schwarzmarkt ungewöhnlichere Waren wie Waffen oder spezieller Dünger angeboten werden. Unterschiedliche Figuren wie eine Blumenhändlerin, ein Fischer oder ein Schmied erfüllen dabei individuelle Rollen.

Die Spieler müssen ihre Farm zudem gegen Angriffe feindlicher Pals verteidigen, die die Arbeit stören oder Schaden anrichten. Dieses Element erinnert an die Kämpfe des Hauptspiels Palworld, tritt im Spin-off jedoch in reduzierter Form auf. Auch ein Mehrspielermodus ist Teil des Konzepts. Spieler können gemeinsam Felder anlegen, Handel betreiben oder die Gestaltung der Farm abstimmen.

Mit Palfarm kombiniert Pocketpair Elemente aus Palworld und Erfahrungen aus früheren Projekten wie Craftopia, das bereits Survival-Mechaniken mit Farming und Basenbau verknüpfte. Das neue Spiel soll so eine ruhigere Ausrichtung bieten, ohne dabei den Bezug zu der charakteristischen Vorlage zu verlieren.

Der Titel ist bisher ausschließlich für den PC bestätigt und kann auf Steam bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Ein Veröffentlichungsdatum steht noch aus, ebenso bleibt offen, ob das Spiel später auch für Konsolen erscheinen wird.