Werbung

Gestern fand eine State of Play statt. Sony hatte die Show recht kurzfristig angekündigt und in den knapp 40 Minuten kommende Titel für die Playstation präsentiert. Neben neuem Material zu bereits bekannten Titeln gab es auch ein wenig Hardware zu sehen.

Den Start machte dabei das Third-Person-Action-Spiel Saros. Darin geht es in der Rolle von Protagonist Arjun in SciFi-Gefechte gegen Außerirdische. Neben Schusswaffen greift er dabei auf allerlei technische Hilfsmittel zurück, die ihm beispielsweise einen Schild geben. Erscheinen soll das Spiel am 20. März 2026.

Einen ganz anderen Ansatz verfolgt das Detektiv-Spiel Zero Parades For Dead Spies. Aus der Iso-Perspektive bewegen sich die Spieler hier durch das neue Spiel von ZA/UM. Das Studio ist bekannt für Disco Elysium. Eine Überraschung war die Ankündigung, dass der Microsoft Flight Simulator seinen Weg auf Sonys Konsole finden soll. Nach dem erfolgreichen Start mehrere Xbox-Titel bei Sony folgt nun auch die Flugsimulation am 08. Dezember 2025.

Weit weniger unerwartet kam der Trailer von Battlefield 6. Der neueste Ableger von EAs Shooter-Reihe startet zum Launch am 10. Oktober 2025 auch auf der Playstation. Am 28 Januar 2025 soll mit The Seven Deadly Sins: Origins eine Spielumsetzung des beliebten Animes erscheinen. Neben einer Singleplayer-Kampagne warten hier auch Multiplayer-Inhalte auf die Fans.

In einem weiteren Clip gab es große Neuigkeiten zum dritten Teil der Nioh-Reihe. Nachdem das Spiel erst vor kurzem angekündigt wurde, hat es jetzt auch mit dem 06. Februar 2026 ein Release Datum erhalten. Es wurde weiterhin eine Fortsetzung für das durchgedrehte Let It Die angekündigt. Let It Die: Inferno setzt auf PvPvE-Elemente und Extraktion. Das Spiel erscheint am 03. Dezember 2026. Einen ganz eigenen Grafikstil bringt Chronoscript: The Endless End mit sich. Das Abenteuerspiel erscheint irgendwann im kommenden Jahr für Playstation und PC. Das lange erwartete Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 auf der Konsole.

Während der Show wurden allerdings nicht nur Spiele vorgestellt. So haben auch zwei Hardware-Ankündigungen ihren Weg in die Präsentation gefunden. Zum 20 jährigen Jubiläum von God of War wurde ein spezieller Playstation Controller im Look des Spiels präsentiert. Das Gerät wird ab dem 23. Oktober 2025 für 84,99 Euro verfügbar sein. Sony zeigte außerdem ein kabelloses Lautsprecherset. Die Puls Elevate Wireless Speaker können gleichzeitig via Bluetooth mit einem Handy gekoppelt werden und über Playstation Link mit der Konsole verbunden bleiben. Entsprechende Lade-Docks werden mitgeliefert. Die Lautsprecher werden in den Farben Schwarz und Weiß ab nächstem Jahr verfügbar sein.

Viele Fans dürften sich über die neuen Informationen zu Marvel’s Wolverine gefreut haben. Das Spiel wurde bereits 2021 angekündigt und es gab immer wieder vereinzelte Infos dazu. Gestern gab es dann zum Ende der Show die ersten Spielszenen zu sehen. Darin zu sehen waren neben einigen verschneiten Landschaften verschiedene Outfits des Titelhelden und sehr viel Blut. Mit Mystique hatte noch eine weitere Marvel-Heldin einen kurzen Auftritt. Einen genauen Release-Termin hat Wolverine allerdings noch nicht. Bisher ist nur bekannt, dass das Spiel im Herbst 2026 erscheinen soll.