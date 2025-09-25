Werbung

Neun Jahre ist der Release von Dead by Daylight mittlerweile her. Das asymmetrische Multiplayer-Spiel wird seitdem von Entwickler Behavior Interactive mit neuen Inhalten versorgt. So hat die Community in den letzten Jahren mehr als 30 DLCs mit verschiedenen neuen Monstern und Überlebenden erhalten.

Darunter fanden sich allerlei Crossover-Events wie beispielsweise mit The Walking Dead oder Five Nights at Freddy's. Auch Videospiele-Franchises, die nicht unbedingt aus dem Horrorbereich kommen, kooperierten bereits mit dem Spiel. So gab es ein gemeinsames Event mit Tomb Raider und sogar Schauspieler Nicholas Cage fand seinen Weg ins Spiel.

Beim neuesten Kapitel in Dead by Daylight hat man sich jedoch nicht bei Filmen oder Spielen bedient. Stattdessen haben die Entwickler sich an thailändischer Folklore orientiert. Mit Sinister Grace kommen zwei Charaktere ins Spiel. Die überlebende Vee Boonyasak gehört zu einer Punkband und kommt mit einem passenden Outfit. Ihre Talente sind am musikalischen Hintergrund orientiert. Sie kann sich mit Geister-Noten schneller von Erschöpfung erholen und mit dem Perk Leben auf Tour erhält sie die Möglichkeit, sich durch Fähigkeiten-Checks um einen Gesundheitsstatus zu heilen.

Als Killer betritt die Krasue die Arena. Bei diesem Folklore-Monster handelt es sich um die Geschichte von Burong Sukapat. Diese war einst eine begabte Opernsängerin, die von einem Fluch befallen wurde. In ihrer Monster-Gestalt löst sich ihr Kopf und ein Teil ihrer Organe aus dem Körper, um Jagd auf unschuldige Opfer zu machen. In dieser Form kann die Krasue ihre Gedärme als Peitsche einsetzen und sich extrem schnell bewegen. In der menschlichen Form lassen sich Geschosse ausspucken, die Überlebende infizieren und sie anfälliger für andere Angriffe machen.

Dead by Daylight - Sinister Grace ist zum Preis von 7,99 Euro auf Steam verfügbar. Voraussetzung zur Nutzung der neuen Charaktere ist natürlich der Besitz des Basisspiels. Dieses kann für 19,99 Euro erworben werden.