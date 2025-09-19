Werbung

Circa ein Jahr ist es her, dass Publisher Blowfish das Actionspiel Blood of Mehran vorgestellt hat. Nachdem es zunächst ein wenig ruhiger um die Titel wurde, hat man nun einen neuen Trailer auf YouTube veröffentlicht. Dieser gibt auch endlich Auskunft über das Veröffentlichungsdatum. Dieses ist bereits überraschend nahe. Das Spiel soll schon am 07. Oktober 2025 erscheinen.

Als Grundlage der Geschichte von Blood of Mehran dienen die Volksmärchen aus Tausend und eine Nacht. Erzählt wird hier eine Rache-Geschichte rund um den Krieger Mehran, der sein bisheriges Leben eigentlich hinter sich lassen wollte. Statt seinen Ruhestand in Frieden zu verbringen, begibt er sich dann doch auf einen blutigen Rachefeldzug, als sein Leben zerstört wird.

Für die Kämpfe im antiken Mesopotamien stehen den Spielern verschiedene Waffenkombinationen zur Wahl. Genannt werden hier Schwert und Schild, Doppel-Schwerter sowie Pfeil und Bogen. Nicht immer soll jedoch der direkte Angriff die beste Wahl sein. Das Spiel verfügt auch über Stealth- und Deckungs-Mechaniken, die je nach Mission einen alternativen Lösungsweg bieten. Abgerundet wird das Abenteuer, das sehr an eine Mischung aus Assassin's Creed und God of War erinnert, durch eine Vielzahl von Sammlerstücken, die überall in der Welt verteilt sind. Wer sich für das Spiel interessiert, kann es sich bei Steam auf die Wunschliste setzen.