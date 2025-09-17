Werbung

Nach dem Start von Borderlands 4 haben sich zunächst Berichte über Performance-Probleme gehäuft, nun melden Spieler aber zusätzlich noch einen schwerwiegenden Fehler, der den Charakterfortschritt gefährden kann. Die Entwickler von Gearbox haben den Bug inzwischen bestätigt und auf der offiziellen Website auch vor möglichen Folgen gewarnt.

Betroffene berichten, dass durch den Fehler sämtliche investierten Fertigkeitspunkte verloren gehen können, was den gesamten Charakterfortschritt zunichtemacht. Als Ursache nennen die Entwickler Abstürze im Einzelspieler-Modus sowie Probleme beim Verlassen und erneuten Beitreten zu Mehrspieler-Sitzungen. In diesen Fällen können alle oder die meisten Skillpunkte verschwinden.

Schon kurz nach der Veröffentlichung machten Nutzer auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S darauf aufmerksam, dass es immer wieder zu deutlichen Framerate-Einbrüchen kommt, die in manchen Situationen in den einstelligen Bereich fallen. Diese Leistungsschwankungen stellen zwar an sich schon ein Problem dar, wirken gegen den nun gemeldeten Bug aber weitestgehend harmlos.

Obwohl es noch keine offizielle Lösung gibt, wollen einige Spieler nach eigenen Angaben bereits einen möglichen Workaround für das Problem gefunden haben. Demnach könne ein erzwungenes Schließen des Spiels (anstelle des regulären Beendens über das Menü) den Verlust verhindern, sobald Ungereimtheiten an den Skillpunkten bemerkt werden. Allerdings berichten andere Betroffene, dass dieser Ansatz nicht zuverlässig funktioniert. Gearbox betont zudem, dass Maßnahmen wie erneutes Aufleveln oder die Nutzung der Respec-Maschine die verlorenen Punkte nicht zurückbringen. Eine endgültige Lösung gibt es derzeit noch nicht, das Problem werde aber untersucht.

Trotz dieser Schwierigkeiten kommt Borderlands 4 insgesamt positiv bei Spielern und Fachpresse an. Der Loot-Shooter ist bereits für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich. Eine Umsetzung für Nintendos Switch 2 soll am 3. Oktober 2025 folgen.