Auf der diesjährigen gamescom gab es unter anderem Lego Batman zu sehen. Ein anderes Spiel mit der Steinchen-Lizenz ist nun erschienen. Lego Voyagers ist ein neues kooperatives Abenteuer von den Entwicklern Light Brick Studio. In diesem Spiel übernehmen die Spieler die Rolle von zwei Lego-Steinen, die zusammen eine alte Raumschiffstation retten wollen.

Das Besondere an Lego Voyagers ist das Koop-Gameplay. Ähnlich wie bei den Spielen von Hazelight ist man auch hier immer zu zweit unterwegs. Spieler können wählen, ob sie online oder lokal im Couch-Koop starten. Damit man mit seinen Freunden zusammen spielen kann, gibt es den sogenannten Friend’s Pass. Wenn ein Spieler das Spiel gekauft hat, kann der andere dann kostenlos mit einsteigen. Eine weitere Besonderheit des Spiels ist seine Welt, die wenig überraschend aus Lego-Steinen aufgebaut ist. Laut Entwicklern wurden hier exakt 1.694.756 digitale Steine genutzt. Jede Struktur in Lego Voyagers könnte theoretisch in der Realität mit Lego-Steinen nachgebaut werden. Rätsel haben oft mehrere Lösungsansätze und sollen Fans zum kreativen Denken anregen.

Die Geschichte von Lego Voyagers wird ohne gesprochene Dialoge erzählt. Musik spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Komponist Henrik Lindstrand hat auch den Soundtrack zum vorherigen Spiel von Light Brick Studio, Lego Builder’s Journey, erschaffen. Seine Musik arbeitet mit Themen und Motiven, die emotionale Bindungen auch ohne Worte schaffen soll.

Themen wie Freundschaft, Verbundenheit und die Art und Weise, wie wir gemeinsam Herausforderungen meistern, stehen im Fokus des Spiels. Für alle, die schon immer wissen wollten, wie es sich anfühlt, selbst ein Lego-Stein zu sein, oder die Freude daran haben, gemeinsam zu bauen und Rätsel zu lösen, bietet Lego Voyagers eine große, liebevoll gestaltete Welt, in der man gemeinsam experimentieren darf. Lego Voyagers ist unter anderem auf Steam verfügbar. Der Titel ist momentan um 10 % auf 22,49 Euro reduziert.