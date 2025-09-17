Werbung

Insomniac Games arbeitet weiterhin an Marvel’s Wolverine, das nach aktuellen Gerüchten wohl für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 vorgesehen ist. Das Spiel wurde bereits 2021 zusammen mit Spider-Man 2 angekündigt. Seit dem kurzen Teaser sind allerdings keine weiteren offiziellen Informationen oder Spielszenen veröffentlicht worden. Trotz der langen Funkstille gilt das Projekt als eigenständiger Titel im selben Universum wie die Spider-Man-Spiele von Insomniac.

Die Spekulationen rund um den Release nahmen zu, nachdem Ende 2023 bei einem großen Ransomware-Angriff auf Insomniac interne Daten und spielbare Versionen ins Netz gelangten. In den veröffentlichten Dokumenten fanden sich Details zu Wolverine, zu einem geplanten Venom-Spin-off sowie zu weiteren Projekten. Das Portal MP1ST, das in der Vergangenheit oft zutreffende Informationen zu unveröffentlichten Spielen lieferte, berichtet nun, dass der Start für 2026 geplant sei. Ein Release im Herbst- oder Wintergeschäft gilt dabei als wahrscheinlich, da auch die bisherigen Spider-Man-Titel in diesem Zeitraum erschienen.

Neben Wolverine soll laut denselben Berichten auch ein eigenständiges Venom-Spiel folgen. Bereits in Spider-Man 2 konnten Spieler in einer längeren Sequenz Venom selbst steuern, inklusive eines eigenen Bewegungs- und Kampfsystems. Dies nährte frühzeitig Spekulationen, dass der Charakter eine größere Rolle in einem eigenständigen Projekt spielen könnte. Das Spin-off war ebenfalls Teil der geleakten Daten von 2023. Sollte sich die aktuelle Planung bestätigen, könnte ein Venom-Spiel wohl frühestens 2027 oder 2028 erscheinen.

Insomniac Games hatte zuletzt mit Spider-Man 2 einen großen Erfolg, sowohl bei Kritikern als auch bei Spielern. Das Studio kündigte 2024 jedoch an, dass es keine zusätzlichen Story-Inhalte für das Spiel geben werde, obwohl ursprünglich Erweiterungen vorgesehen waren. Der Fokus dürfte damit auf den kommenden Projekten liegen, wobei Wolverine als nächstes großes Release gilt.