Knapp drei Wochen sind es noch bis zum Release von Ghost of Yotei. Dann soll Sonys Rollenspiel Ghost of Tsushima aus dem Jahr 2021 fortgesetzt werden. Das Spiel wird in große Fußstapfen treten. So hat Ghost of Tsushima einen auf metacritic einen Metascore von 87 und einen User Score von 8,3 erreicht. Die Erwartungen der Fans sind dementsprechend hoch.

Um die Community auf die bevorstehende Veröffentlichung vorzubereiten, wurden in den letzten Wochen bereits mehrere Videos veröffentlicht, die sowohl Gegner als auch Waffen des kommenden Spiels vorstellen. Das neueste Video geht jedoch einen anderen Weg. Unter dem Titel Journey through the Edge of Japan werden knapp zehn Minuten Landschaftsaufnahmen gezeigt.

Das Spiel wird in der Region Ezo, die heute unter dem Namen Hokkaido bekannt ist, spielen. Im Video sind viele verschiedene Eindrücke der Landschaften, die im fertigen Spiel warten, zu sehen. Gezeigt werden neben weiten Feldern und gigantischen Wasserfällen auch große Waldgebiete. Hinzu kommen bekannte Landschaftsmerkmale wie der Berg Yotei-zan, der sich auch im Namen des Titels wiederfindet. Auch verschiedene Städte und einsame, abgelegene Häuser werden gezeigt.

Musikalisch kann der Clip ebenfalls überzeugen. Zu hören ist das Lied The North, das von Toma Otowa stammt, der den gesamten Soundtrack des Spiels übernimmt. Zwei zuvor veröffentlichte Lieder können bereits auf den gängigen Streaming-Diensten angehört werden. Die Geschichte von Ghost of Yotei bringt die Spieler in eine Welt 300 Jahre nach dem Vorgänger. Im ländlichen Japan des 17. Jahrhunderts übernehmen sie die Kontrolle über die Kriegerin Atsu. Sie durchstreift die Landschaften auf der Suche nach den Mördern ihrer Familie. Ghost of Yotei wird am 02. Oktober 2025 zunächst nur für Playstation 5 erscheinen. Ein Release für PC wurde bislang noch nicht angekündigt.